Около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гумпомощи — ООН

По ее словам, стихийное бедствие нанесло серьёзный урон в шести штатах. Гуманитарный кризис усугубляется длительными конфликтами, отсутствием продовольственной безопасности и разрушенной инфраструктурой.

Экономика страны, основанная на добыче нефти, сильно пострадала от разрушения инфраструктуры в результате многолетних военных конфликтов.

Сильные дожди и наводнения, продолжающиеся с сентября, усугубляют гуманитарный кризис, который уже был вызван длительными военными конфликтами и разрушенной инфраструктурой. Наводнения приводят к массовым затоплениям в различных штатах, что затрудняет доставку помощи и увеличивает страдания населения.

По данным ООН, по состоянию на 23 октября в шести штатах от наводнений пострадали 960 600 человек, при этом более 92% из них проживают в штатах Джонглей и Юнити.

Фото: Anadolu Ajansı

— В этом году более 3 млн человек предоставлена продовольственная помощь. Медицинские центры и службы экстренной медицинской помощи продолжают оказывать помощь населению. Правительство Южного Судана и международное сообщество успешно взяли под контроль вспышку холеры, начавшуюся в сентябре прошлого года, благодаря совместным усилиям. Уровень летальности снизился, а темпы роста числа новых случаев заражения замедлились, — говорит Гбехо.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.