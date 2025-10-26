РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:37, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Около 9,3 млн человек в Южном Судане нуждаются в гумпомощи — ООН

    В Южном Судане 70% из 13,4 миллиона жителей нуждаются в помощи из-за одного из самых тяжёлых гуманитарных кризисов в мире. Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Южном Судане Анита Кики Гбехо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    По ее словам, стихийное бедствие нанесло серьёзный урон в шести штатах. Гуманитарный кризис усугубляется длительными конфликтами, отсутствием продовольственной безопасности и разрушенной инфраструктурой.

    Экономика страны, основанная на добыче нефти, сильно пострадала от разрушения инфраструктуры в результате многолетних военных конфликтов.

    Сильные дожди и наводнения, продолжающиеся с сентября, усугубляют гуманитарный кризис, который уже был вызван длительными военными конфликтами и разрушенной инфраструктурой. Наводнения приводят к массовым затоплениям в различных штатах, что затрудняет доставку помощи и увеличивает страдания населения.

    По данным ООН, по состоянию на 23 октября в шести штатах от наводнений пострадали 960 600 человек, при этом более 92% из них проживают в штатах Джонглей и Юнити.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    — В этом году более 3 млн человек предоставлена продовольственная помощь. Медицинские центры и службы экстренной медицинской помощи продолжают оказывать помощь населению. Правительство Южного Судана и международное сообщество успешно взяли под контроль вспышку холеры, начавшуюся в сентябре прошлого года, благодаря совместным усилиям. Уровень летальности снизился, а темпы роста числа новых случаев заражения замедлились, — говорит Гбехо.

    Ранее мы писали о том, почему мировые конфликты не могут решаться без участия ООН.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.

    Теги:
    ООН Судан Гуманитарная помощь Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
