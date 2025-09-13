Почему мировые конфликты не могут решаться без участия ООН

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по каждой стране в отдельности и по мировой экономике в целом. Особенно пострадали торговые связи и производственные цепочки. Мировая экономика на какое-то время практически остановилась или по крайней мере, существенно затормозила свое развитие. С учетом того, что в последние 30 лет ее развитие определяла глобализация, то у пандемии могли быть тяжелые последствия. Однако многие пессимистические ожидания, которые тогда доминировали в разных странах относительно ближайшего будущего, не оправдались. Тем не менее, именно последствия кризиса тех лет спровоцировали развитие негативных тенденций в мировой экономике. В том числе это касается торговых войн на грани перехода в войну протекционизмов, которые связаны с политикой президента США Дональда Трампа.

В целом после пандемии произошли важные изменения и начались процессы, не только от самой эпидемии, но и от последствий для экономики и политики. Все стало менее стабильным, в том числе и международные отношения. Обострились даже старые конфликты.

Карабах

Так, неожиданная развязка произошла в октябре-ноябре 2020 года в очень давнем армяно-азербайджанском конфликте вокруг Карабаха. В ходе 44-дневной битвы Азербайджан выиграл Вторую Карабахскую войну. В 2023 году азербайджанские силы полностью заняли эту территорию. Местное армянское население покинуло регион, несмотря на предложение Баку интегрироваться в азербайджанское государство. Характерно, что в сентябре 2023 года в Карабах впервые за 30 лет прибыла миссия ООН. Этот конфликт с самого начала был настолько ожесточенным, что ему оказались не нужны международные наблюдатели.

Афганистан

В августе 2021 года в Афганистане произошла смена власти. Причем, те обстоятельства, которые ее сопровождали, включая бегство множества людей на фоне поспешного вывода войск международной коалиции, вызвали в мире настоящее потрясение. Значение этого события, несомненно, выходило за пределы ситуации в одной отдельно взятой стране, пусть даже она 40 лет находилась в центре глобального противостояния и перманентной гражданской войны.

Вопрос был не только в падении светской республики и приходе к власти религиозной организации, но и связанными с этим сложностями для положения женщин. Ситуация почти достигла гуманитарной катастрофы в связи с резким падением доходов государства и населения после ухода международной коалиции и угрозы голода, которая по данным ООН могла затронуть до 23 млн человек из 39 млн населения.

Фото: news.un.org

В этой связи повысилась роль международных организаций, включая в первую очередь ООН. Потому что фактически только эта организация была в состоянии сразу после падения прежней власти осуществить поставки гуманитарной помощи в страну, которая находилась под санкциями, чьи валютные резервы были заморожены, а банки не работали с внешними рынками.

Нужно отметить, что при таком сложном положении большую роль сыграл Казахстан в поставках продовольствия в тесной координации с ООН. В развитии этих усилий в 2025 году в Алматы откроется региональный центр ООН для Центральной Азии и Афганистана.

Судан

В Судане с 2021 года происходит острый внутриполитический кризис после смещения военными президента Омара аль-Башира. В 2023 году он перерос в вооруженный конфликт между армией и так называемыми силами быстрого реагирования (СБР). Последние представляют собой членов арабской организации «Джанджавит», которая вела борьбу против повстанцев из чернокожего населения в провинции Дарфур.

С 2023 по 2025 годы в Судане происходит настоящая гуманитарная катастрофа, затронувшая миллионы человек, многие из которых находятся на грани голода. В частности, больше 14 месяцев идет осада силами СБР города Эль-Фашир в Дарфуре. В данной ситуации только помощь и дипломатические усилия ООН способствуют людям, оказавшимся в критической ситуации. 13 августа 2025 года верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил возмущение в связи с нападением СБР на гражданских лиц в Эль-Фашире.

Газа

Конфликт на Ближнем Востоке остается одним из самых сложных для международного сообщества. 7 октября 2023 года произошла трагедия с нападением боевиков палестинской организации «Хамас» на Израиль и убийство большого числа израильских граждан в пограничных поселках. После этого Израиль начал операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

Фото: Haitham Imad

При всем неприятии в мире методов терроризма, которые были продемонстрированы «Хамас» во время теракта 7 октября, международная общественность высказывает беспокойство о судьбе 2 млн жителей сектора, которые оказались в тяжелейшем гуманитарном кризисе из-за продолжающихся военных действий и связанных с ними ограничениях в поставках необходимого минимума продовольствия и медикаментов. В этой ситуации ООН остается одной из немногих международных организаций, кто не только пытается обеспечивать поставки необходимых продуктов в Газу, но и ведет постоянный диалог со сторонами конфликта.

Украина

В ходе конфликта вокруг российско-украинской войны роль ООН не настолько заметна, в том числе потому, что ситуация крайне сложная. В частности, дипломатическими усилиями по урегулированию занимаются многие ведущие страны мира. К тому же, на площадке ООН часто идут острые дискуссии, которые инициируются в том числе и непосредственными участниками этого тяжелого конфликта. В то же время, сама возможность обсуждения сложных вопросов на площадке ООН, как и во многих других случаях международных конфликтов и противостояний, является необходимым условием поиска решения конфликта.

При этом именно в самых трудных ситуациях потребность в ООН увеличивается. Например, один из самых актуальных вопросов, которые сегодня обсуждаются в рамках возможного урегулирования конфликта, связан с вероятностью размещения миротворческих сил. Это актуально с учетом высокого уровня взаимного недоверия воюющих сторон. Украина рассматривает возможность размещения войск из так называемой «коалиции желающих», речь идет о европейских военных. В свою очередь Россия говорит о китайских миротворцах, хотя Китай это отрицает. Поэтому теоретически может возникнуть спрос на миротворцев из тех стран, которые не поддерживают стороны этого конфликта. В данном случае формат «голубых касок» ООН вполне может быть востребован.

Реформирование ООН

Характерно, что на саммите ШОС 1 сентября в Тяньцзине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении подчеркнул необходимость установления режима прекращения огня в Украине, который приведет к всеобъемлющему и справедливому миру, соответствующему положениям Устава ООН и международного права.

На саммите ШОС была принята Тяньцзинская декларация, в которой было заявлено, что страны выступают за «демократический, справедливый и многополярный мировой порядок, который основан на международном праве», а также при участии ООН, которая играет центральную координирующую роль. Одновременно, они призвали к реформированию ООН с целью «обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления всемирной организации».

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Речь идет о реформе Совета безопасности ООН, о чем на саммите ранее говорил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В настоящий момент в него входят пять постоянных членов с правом вето – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Это отражает расстановку сил после окончания второй мировой войны. С учетом того, что на саммите ШОС присутствовали руководители двух из постоянных членов СБ - Китая и России, можно говорить о том, что у этой идеи уже есть определенная поддержка.

Глобальная потребность в ООН только возрастает, даже если есть другие мнения. Потому что в условиях международной эскалации растет спрос на оказание гуманитарной помощи и на дипломатические усилия.