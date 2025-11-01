Конфликт в Судане: ООН осуждает зверства повстанцев

Падение Эль-Фашера в регионе Дарфур после 18-месячной осады объединяет различные аспекты конфликта в стране — с отголосками темного прошлого и жестокости нынешней войны.

Парамилитарные силы обвиняются в этнических убийствах с тех пор, как их противостояние с армией в апреле 2023 года переросло в насилие. Руководство RSF последовательно отрицало эти обвинения, хотя в среду их лидер, генерал Мохамед Хамдан Дагало, признал «нарушения» в Эль-Фашере.

Текущие обвинения опираются на, по всей видимости, предоставленные самими бойцами RSF доказательства зверств. Они публиковали шокирующие видео, на которых, как сообщается, показаны казни в основном мужчин-гражданских и бывших бойцов, празднования на фоне тел погибших, а также издевательства и насилие над людьми. Свидетельства выживших подтверждают атмосферу террора и жестокости.

— Ситуация в Эль-Фашере крайне тяжелая: на дорогах происходят преступления — грабежи и стрельба, это подтверждают и молодые, и старые, — рассказал журналистам BBC Arabic один мужчина, который сумел добраться до города Тавила, ставшего центром для беженцев из Эль-Фашера.

Снимки со спутников, собранные Humanitarian Research Lab Йельского университета, показывают предполагаемые места массовых убийств — скопления тел и красные пятна на земле, которые аналитики считают кровавыми следами.

По данным исследователей Йельского университета, Эль-Фашер «находится в процессе систематической и намеренной этнической „чистки“ коренных неарабских сообществ посредством насильственного переселения и казней».

— Где бы вы ни находились, даже в Хартуме, сейчас небезопасно для гражданских. Потому что власть, вооруженная до зубов, может и будет продолжать незаконные аресты, исчезновения, убийства и пытки, — говорит Эми Махмуд, стратегический директор IDP Humanitarian Network, координирующей доставку помощи в Дарфуре.

Обе стороны обвиняются в военных преступлениях — включая этнически мотивированные акты мести.

По данным ООН, обе стороны активно применяют беспилотники, расширяя географию конфликта. Удары наносятся по территориям Голубого Нила, Хартума, Сеннара, Южного и Западного Кордофана. После того, как было объявлено о повторном открытии аэропорта в Хартуме, он сразу стал мишенью массированных атак дронов.

Несмотря на заявления сторон о намерении защищать гражданское население, жители Эль-Фашира в опасности, а безопасных путей эвакуации не существует.

Поступают также сообщения о массовых убийствах в городе Бара, где, по данным ООН, погибло не менее 50 человек, включая пятерых волонтеров Красного Полумесяца, предположительно казненных без суда.

По словам помощницы Генерального секретаря ООН по делам Африки Марты Поби, личный посланник Генсека по Судану Рамтан Ламамра пригласил стороны по отдельности вступить в переговоры с ООН, сосредоточенные на деэскалации и защите гражданских лиц. Обе стороны выразили готовность участвовать в этом процессе, и ООН рассчитывает на поддержку государств, имеющих влияние на них.

Она добавила, что координация международных усилий критически важна. ООН и Африканский союз планируют провести в Аддис-Абебе встречу на уровне министров, чтобы согласовать действия посредников и определить приоритеты.

ООН продолжит добиваться привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы писали о захвате города Эль-Фашер после многомесячной осады.