ВОЗ бьет тревогу: голод в Судане подтвержден и может распространиться

Он отметил, что, согласно последним отчетам Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) при ООН, около 50 миллионов человек в Судане, Южном Судане и Демократической Республике Конго сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и не знают, чем смогут накормить свои семьи.

По словам Гебрейесуса, продолжительные конфликты, массовые перемещения населения, экономическая нестабильность и изменения климата привели к тревожному уровню продовольственной безопасности.

— В некоторых районах Судана (Эль-Фашир и Кадугли) голод уже подтвержден. Существует риск того, что он затронет и другие части страны, а также Южный Судан. Голод означает, что мы уже опоздали — люди начинают умирать от последствий недоедания, — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал к значительному увеличению продовольственной помощи Судану и подчеркнул, что ВОЗ при поддержке партнеров стремится оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

— Нельзя терять времени, но без доступа гуманитарной помощи наши возможности ограничены, — добавил он.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Южном Судане Анита Кики Гбехо сообщила, что в Южном Судане 70% из 13,4 миллиона жителей нуждаются в помощи из-за одного из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.