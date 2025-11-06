РУ
    01:02, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ВОЗ бьет тревогу: голод в Судане подтвержден и может распространиться

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о риске распространения голода в Судане, охваченного конфликтом. Об этом глава ВОЗ сообщил в социальной сети американкой компании X, передает Kazinform со ссылкой на Анадолу. 

    Фото: Анадолу

    Он отметил, что, согласно последним отчетам Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) при ООН, около 50 миллионов человек в Судане, Южном Судане и Демократической Республике Конго сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и не знают, чем смогут накормить свои семьи.

    По словам Гебрейесуса, продолжительные конфликты, массовые перемещения населения, экономическая нестабильность и изменения климата привели к тревожному уровню продовольственной безопасности.

    — В некоторых районах Судана (Эль-Фашир и Кадугли) голод уже подтвержден. Существует риск того, что он затронет и другие части страны, а также Южный Судан. Голод означает, что мы уже опоздали — люди начинают умирать от последствий недоедания, — сказал глава ВОЗ.

    Гебрейесус призвал к значительному увеличению продовольственной помощи Судану и подчеркнул, что ВОЗ при поддержке партнеров стремится оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

    — Нельзя терять времени, но без доступа гуманитарной помощи наши возможности ограничены, — добавил он.

    Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Южном Судане Анита Кики Гбехо сообщила, что в Южном Судане 70% из 13,4 миллиона жителей нуждаются в помощи из-за одного из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. 

