Два полигона оштрафовали после возгораний отходов в Жамбылской области

На территории области сегодня насчитывается 167 полигонов твердых бытовых отходов. Уследить за подобным хозяйством бывает непросто, но, тем не менее, пожары на таких объектах департамент экологии относит к числу заметных проблем в сфере обращения с мусором.

За первое полугодие в регионе зафиксировали два возгорания. После одного из них ТОО «Жасыл Ел-Тараз» назначили штраф в размере 648 750 теңге. В отношении полигона «Алди и К» применили взыскание на 432 500 теңге. Общая сумма санкций составила 1 081 250 теңге.

Напомним, недавно предприятие заплатило более миллиона теңге за выброс мусора близ Тараза.

Пожар площадью около 500 квадратных метров локализовали на полигоне в Сатпаеве.

В Актюбинской области с начала года произошло пять возгораний на полигонах ТБО. Обслуживающую компанию привлекли к административной ответственности.

В июле трехгектарный пожар на полигоне в Астане тушили несколько дней. Для ликвидации огня использовали около 15 тысяч тонн инертного материала.