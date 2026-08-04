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    Два полигона оштрафовали после возгораний отходов в Жамбылской области

    Общая сумма взысканий превысила один миллион теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два полигона оштрафовали после возгораний отходов в Жамбылской области
    Фото: ДЧС Жамбылской области

    На территории области сегодня насчитывается 167 полигонов твердых бытовых отходов. Уследить за подобным хозяйством бывает непросто, но, тем не менее, пожары на таких объектах департамент экологии относит к числу заметных проблем в сфере обращения с мусором.

    За первое полугодие в регионе зафиксировали два возгорания. После одного из них ТОО «Жасыл Ел-Тараз» назначили штраф в размере 648 750 теңге. В отношении полигона «Алди и К» применили взыскание на 432 500 теңге. Общая сумма санкций составила 1 081 250 теңге.

    Напомним, недавно предприятие заплатило более миллиона теңге за выброс мусора близ Тараза.

    Пожар площадью около 500 квадратных метров локализовали на полигоне в Сатпаеве.

    В Актюбинской области с начала года произошло пять возгораний на полигонах ТБО. Обслуживающую компанию привлекли к административной ответственности.

    В июле трехгектарный пожар на полигоне в Астане тушили несколько дней. Для ликвидации огня использовали около 15 тысяч тонн инертного материала.

    ТБО Регионы Казахстана Штрафы Мусор Жамбылская область Экология
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор