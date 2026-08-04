Два полигона оштрафовали после возгораний отходов в Жамбылской области
Общая сумма взысканий превысила один миллион теңге, передает корреспондент агентства Kazinform.
На территории области сегодня насчитывается 167 полигонов твердых бытовых отходов. Уследить за подобным хозяйством бывает непросто, но, тем не менее, пожары на таких объектах департамент экологии относит к числу заметных проблем в сфере обращения с мусором.
За первое полугодие в регионе зафиксировали два возгорания. После одного из них ТОО «Жасыл Ел-Тараз» назначили штраф в размере 648 750 теңге. В отношении полигона «Алди и К» применили взыскание на 432 500 теңге. Общая сумма санкций составила 1 081 250 теңге.
Напомним, недавно предприятие заплатило более миллиона теңге за выброс мусора близ Тараза.
Пожар площадью около 500 квадратных метров локализовали на полигоне в Сатпаеве.
В Актюбинской области с начала года произошло пять возгораний на полигонах ТБО. Обслуживающую компанию привлекли к административной ответственности.
В июле трехгектарный пожар на полигоне в Астане тушили несколько дней. Для ликвидации огня использовали около 15 тысяч тонн инертного материала.