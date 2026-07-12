Пожар на полигоне отходов в Астане потушен спустя несколько дней

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр в Астане полностью ликвидирован, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Возгорание на площади в три гектара было локализовано благодаря слаженным действиям спасателей и городских служб. Для координации всех процессов на месте происшествия был развернут оперативный штаб под руководством МЧС. Ликвидационные работы велись в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств ведомства.

— Параллельно с тушением огня проводились масштабные инженерные работы по засыпке территории полигона инертным материалом. Акимат Астаны обеспечил бесперебойную работу строительной и инженерной техники, организовав непрерывную доставку грунта. Всего на объект было завезено и использовано порядка 15 тысяч тонн инертного материала. Это позволило покрыть практически всю территорию полигона, полностью локализовать очаги возгорания и исключить риск повторного распространения огня, — рассказали в МЧС РК.

Благодаря совместным усилиям подразделений МЧС и столичного акимата пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Астане на полигоне твердых бытовых отходов произошел пожар. Тушение осложнялось сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов. Эти факторы ограничивали движение специальной техники и затрудняли работу крупногабаритного транспорта.