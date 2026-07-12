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    Пожар на полигоне ТБО продолжают тушить в Астане

    В столичном районе Байконыр продолжаются круглосуточные работы по ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    Пожар на полигоне ТБО продолжают тушить в Астане
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в МЧС, для повышения эффективности тушения возгорания на территории полигона созданы два участка, где сосредоточены основные силы и средства спасательных подразделений.

    Параллельно проводятся инженерные работы по засыпке территории инертным материалом. Это позволяет локализовать очаги горения и снизить риск дальнейшего распространения огня. На сегодняшний день на полигон доставлено около 14,85 тысячи тонн инертного материала.

    Пожар на полигоне ТБО продолжают тушить в Астане
    Фото: МЧС РК

    — Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов. Эти факторы ограничивают движение специальной техники и затрудняют работу крупногабаритного транспорта, — отметили в ведомстве.

    Пожар на полигоне ТБО продолжают тушить в Астане
    Фото: МЧС РК

    Для бесперебойного обеспечения водой задействованы пожарные автоцистерны и водовозы, которые осуществляют подвоз воды от пожарного гидранта.

    В ликвидации возгорания участвуют около 120 сотрудников и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

    В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

    Напомним, в районе Байконыр по шоссе Алаш на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

    МЧС Пожар Пожарные Астана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор