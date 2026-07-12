Пожар на полигоне ТБО продолжают тушить в Астане

В столичном районе Байконыр продолжаются круглосуточные работы по ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, для повышения эффективности тушения возгорания на территории полигона созданы два участка, где сосредоточены основные силы и средства спасательных подразделений.

Параллельно проводятся инженерные работы по засыпке территории инертным материалом. Это позволяет локализовать очаги горения и снизить риск дальнейшего распространения огня. На сегодняшний день на полигон доставлено около 14,85 тысячи тонн инертного материала.

Фото: МЧС РК

— Проведение работ осложняется сильным задымлением, неустойчивым и рыхлым состоянием складированных отходов. Эти факторы ограничивают движение специальной техники и затрудняют работу крупногабаритного транспорта, — отметили в ведомстве.

Фото: МЧС РК

Для бесперебойного обеспечения водой задействованы пожарные автоцистерны и водовозы, которые осуществляют подвоз воды от пожарного гидранта.

В ликвидации возгорания участвуют около 120 сотрудников и 150 единиц техники ДЧС и местных исполнительных органов.

В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, в районе Байконыр по шоссе Алаш на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.