Мусорный полигон горит в Астане

Столичные спасатели ликвидируют возгорание на полигоне ТБО, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В районе Байконыр по шоссе Алаш на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС и местных исполнительных органов. В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек личного состава и 47 единицы специальной техники.

Тушение осложняется задымленностью и особенностями горения твердых бытовых отходов. Пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

Ситуация находится под контролем. Работы по тушению продолжаются.

Территория полигона твердых бытовых отходов в районе Байконыр на шоссе Алаш горела и в прошлом году.