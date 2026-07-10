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    Мусорный полигон горит в Астане

    Столичные спасатели ликвидируют возгорание на полигоне ТБО, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Мусорный полигон горит в Астане
    Фото: МЧС РК

    В районе Байконыр по шоссе Алаш на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

    На месте происшествия работают силы и средства МЧС и местных исполнительных органов. В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек личного состава и 47 единицы специальной техники.

    Тушение осложняется задымленностью и особенностями горения твердых бытовых отходов. Пожарные принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

    Ситуация находится под контролем. Работы по тушению продолжаются.

    Территория полигона твердых бытовых отходов в районе Байконыр на шоссе Алаш горела и в прошлом году.

    ТБО Пожар Мусор Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор