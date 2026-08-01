Пожар на полигоне ТБО локализовали в области Ұлытау

В городе Сатпаев области Ұлытау произошло возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

На момент прибытия пожарных площадь горения составляла около 500 квадратных метров.

Оперативными действиями подразделений МЧС распространение огня удалось остановить. Возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Работы на месте продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел в одной из школ Павлодара.