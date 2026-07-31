Пожар произошел в одной из школ Павлодара

В одной из общеобразовательных школ Павлодара произошло возгорание кровли. Пожар удалось локализовать, жертв и пострадавших нет, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, по прибытии пожарных подразделений было установлено, что на крыше здания загорелся утеплитель под профилированным листом. Предварительно причиной возгорания могли стать кровельные работы.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 10 человек.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня по всей площади кровли.

Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Кровля выполнена с металлическим каркасом по принципу «двойного потолка»: с обеих сторон она обшита профилированным листом, а очаг возгорания находился внутри конструкции, что затрудняло его обнаружение и ликвидацию.

Для поиска скрытых очагов горения пожарные использовали тепловизор, а также вскрывали кровельную конструкцию, чтобы подать воду непосредственно к месту возгорания.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и призвали граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.