Более миллиона тенге заплатит предприятие за выброс мусора близ Тараза

Нарушение выявили после обращения местного жителя, который сообщил экологам о загрязнении окружающей среды, передает корреспондент агентства Kazinform.

История началась с жалобы жителя Тараза. Мужчина сообщил в департамент экологии по Жамбылской области, что в окрестностях города могут находиться незаконно размещенные отходы.

После обращения на место выехали специалисты департамента и сотрудники природоохранной полиции, провели на месте мониторинг. Проверка подтвердила опасения и на нескольких участках вблизи города действительно обнаружили отходы, оставленные в неустановленных местах.

На снимках, опубликованных департаментом, видны насыпи серого сыпучего материала. Внешне они больше похожи не на бытовой мусор, а на строительные или производственные отходы. При этом в официальном сообщении не уточняется, что именно было размещено на участке. Как сообщили в департаменте, сотрудники природоохранной полиции установили причастность ТОО «Агрокалибрсервис» к размещению этих отходов.

По итогам проверки в отношении компании составили административный протокол за образование стихийной свалки. После рассмотрения материалов предприятие привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 1 081 250 тенге.

В департаменте экологии по Жамбылской области напомнили, что сообщения жителей помогают выявлять подобные нарушения. В ведомстве призвали граждан не проходить мимо фактов загрязнения окружающей среды и обращаться в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что предприятия Шымкента оштрафовали почти на 90 млн тенге за экологические нарушения.

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