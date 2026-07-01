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    Предприятия Шымкента оштрафовали почти на 90 млн тенге за экологические нарушения

    В Шымкенте за первые пять месяцев 2026 года предприятия, нарушившие экологические требования, оштрафовали на 89,6 млн тенге. По решению суда деятельность трех компаний была временно приостановлена, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Предприятия Шымкента оштрафовали почти на 90 млн тенге за экологические нарушения
    Фото: Pixabay

    В индустриальных зонах Шымкента работают 322 предприятия. По официальным данным, в 2023–2025 годах объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу увеличился с 31,6 тыс. до 40,05 тыс. тонн.

    Как сообщил руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев, рост выбросов связан с открытием новых индустриальных зон, увеличением числа промышленных предприятий и количества автотранспорта.

    За первые пять месяцев текущего года специалисты провели 26 проверок соблюдения экологического законодательства. По их итогам возбуждено 39 административных дел, а общая сумма штрафов составила 89,6 млн тенге.

    За несанкционированные выбросы и превышение установленных нормативов ТОО Rock Minerals оштрафовано на 17,6 млн тенге, ТОО Polymettech — на 64 млн тенге.

    Кроме того, по решению суда временно приостановлена деятельность ТОО «Су ресурстары Маркетинг», Rock Minerals и Polymettech.

    По словам Ермахана Козыбаева, совместно с департаментом полиции продолжаются рейды по выявлению автомобилей с превышением нормативов выбросов.

    На четырех крупных предприятиях города — ТОО «ПКОП», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и АО «3-Энергоорталық» — уже внедрены автоматизированные системы экологического мониторинга.

    Несмотря на принимаемые меры, жители продолжают жаловаться на неприятный запах. В настоящее время специалисты проводят мониторинг для установления его источника. При этом, по данным семи постов наблюдения Казгидромета, с начала года случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городе не зарегистрировано.

    Кроме того, по итогам космического мониторинга 8 июня в Шымкенте выявили 31 несанкционированную свалку. Поручения по их ликвидации направлены районным акиматам и подразделениям полиции.

    Напомним, по итогам 2025 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте оценивался как повышенный. При этом случаев экстремально высокого загрязнения официально зарегистрировано не было. Вместе с тем фиксировались превышения по сероводороду, формальдегиду, диоксиду азота и взвешенным частицам.

    Загрязнение воздуха Шымкент Промышленность Экология
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор