Предприятия Шымкента оштрафовали почти на 90 млн тенге за экологические нарушения

В Шымкенте за первые пять месяцев 2026 года предприятия, нарушившие экологические требования, оштрафовали на 89,6 млн тенге. По решению суда деятельность трех компаний была временно приостановлена, передает корреспондент агентства Kazinform.

В индустриальных зонах Шымкента работают 322 предприятия. По официальным данным, в 2023–2025 годах объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу увеличился с 31,6 тыс. до 40,05 тыс. тонн.

Как сообщил руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев, рост выбросов связан с открытием новых индустриальных зон, увеличением числа промышленных предприятий и количества автотранспорта.

За первые пять месяцев текущего года специалисты провели 26 проверок соблюдения экологического законодательства. По их итогам возбуждено 39 административных дел, а общая сумма штрафов составила 89,6 млн тенге.

За несанкционированные выбросы и превышение установленных нормативов ТОО Rock Minerals оштрафовано на 17,6 млн тенге, ТОО Polymettech — на 64 млн тенге.

Кроме того, по решению суда временно приостановлена деятельность ТОО «Су ресурстары Маркетинг», Rock Minerals и Polymettech.

По словам Ермахана Козыбаева, совместно с департаментом полиции продолжаются рейды по выявлению автомобилей с превышением нормативов выбросов.

На четырех крупных предприятиях города — ТОО «ПКОП», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и АО «3-Энергоорталық» — уже внедрены автоматизированные системы экологического мониторинга.

Несмотря на принимаемые меры, жители продолжают жаловаться на неприятный запах. В настоящее время специалисты проводят мониторинг для установления его источника. При этом, по данным семи постов наблюдения Казгидромета, с начала года случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городе не зарегистрировано.

Кроме того, по итогам космического мониторинга 8 июня в Шымкенте выявили 31 несанкционированную свалку. Поручения по их ликвидации направлены районным акиматам и подразделениям полиции.

Напомним, по итогам 2025 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте оценивался как повышенный. При этом случаев экстремально высокого загрязнения официально зарегистрировано не было. Вместе с тем фиксировались превышения по сероводороду, формальдегиду, диоксиду азота и взвешенным частицам.