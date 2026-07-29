Число лесных пожаров в Актюбинской области выросло на 57%

В текущем году в Актюбинской области было зарегистрировано 11 лесных пожаров, а их общая площадь составила 290 гектаров, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области, в прошлом году было зафиксировано 7 случаев лесных пожаров. В нынешнем же пожароопасном периоде их количество достигло 11, что продемонстрировало рост на 57,1 процента по сравнению с прошлым годом.

— В этом году в степных массивах зафиксировано 22 случая возгорания. Их площадь составляет около 330 гектаров. По сравнению с прошлым годом число фактов возгорания уменьшилось на 54 процента. На полигонах твердых бытовых отходов зарегистрировано 5 случаев возгорания. Два из них произошли в городе Актобе, три — в Алгинском районе. Обслуживающая полигон компания привлечена к административной ответственности, на нее наложен штраф, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

В целом по региону в этом году зарегистрировано 264 пожара, среди которых есть как жилые дома, так и транспортные средства. Служба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что огонь чаще всего вспыхивает из-за халатности и беспечности.

Ранее сообщалось, что пять лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Казахстане.