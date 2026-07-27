Пять лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано пять лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

По данным профильного ведомства, два возгорания произошли в Акмолинской области, одно — в Восточно-Казахстанской области, еще два — в Западно-Казахстанской области.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации лесных пожаров в Западно-Казахстанской области. В тушении задействованы силы лесных хозяйств, государственной лесной охраны и подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях пожары удалось своевременно локализовать и полностью ликвидировать. Как отмечается, необходимые силы и средства были оперативно привлечены сразу после обнаружения очагов возгорания.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

По информации ведомства, пожары были выявлены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны. Благодаря оперативной передаче информации и слаженной работе всех задействованных служб удалось не допустить распространения огня на значительные площади.

В связи с сохраняющимся пожароопасным периодом граждан, отдыхающих на природе, а также лесопользователей призвали строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что вертолет привлекли к тушению лесного пожара вблизи села Байконыс Байтерекского района ЗКО.