Вертолет привлекли к тушению лесного пожара в ЗКО

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, происшествие случилось 26 июля на территории Январцеского коммунального государственного предприятия по охране леса и животного мира. На место происшествия были срочно направлены силы ДЧС. Тушение пожара осложнялось густым задымлением и сильным ветром.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

С целью обеспечения безопасности жителей спасатели совместно с сотрудниками лесного хозяйства вывели по берегу реки Жайык в безопасное место семь легковых автомобилей. В них находились 24 отдыхающих, из них семеро детей.

— В результате совместных действий всех служб пожар на площади около 16,9 гектара был полностью потушен. К тушению были привлечены силы ДЧС и лесного хозяйства, 2-й спасательный батальон войсковой части № 20982 МЧС РК, волонтерские противопожарные формирования, а также вертолет «Казавиалесохраны». В связи с жаркой погодой и сухостью департамент напоминает жителям и гостям о необходимости строгого соблюдения требования пожарной безопасности, — сообщило ведомство.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

Как говорят жители, сегодня из города в стороне полигона твердых бытовых отходов в поселке Зачаган виден густой дым.

В связи с жаркой погодой и сильным ветром в некоторых районах Уральска периодически отключается электричество. По данным акимата Уральска, сегодня без электричества остались около 800 абонентов. Ведутся восстановительные работы.