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    Вертолет привлекли к тушению лесного пожара в ЗКО

    Вблизи села Байконыс Байтерекского района Западно-Казахстанской области загорелся лес, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

    Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, происшествие случилось 26 июля на территории Январцеского коммунального государственного предприятия по охране леса и животного мира. На место происшествия были срочно направлены силы ДЧС. Тушение пожара осложнялось густым задымлением и сильным ветром. 

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    Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

    С целью обеспечения безопасности жителей спасатели совместно с сотрудниками лесного хозяйства вывели по берегу реки Жайык в безопасное место семь легковых автомобилей. В них находились 24 отдыхающих, из них семеро детей.

    — В результате совместных действий всех служб пожар на площади около 16,9 гектара был полностью потушен. К тушению были привлечены силы ДЧС и лесного хозяйства, 2-й спасательный батальон войсковой части № 20982 МЧС РК, волонтерские противопожарные формирования, а также вертолет «Казавиалесохраны». В связи с жаркой погодой и сухостью департамент напоминает жителям и гостям о необходимости строгого соблюдения требования пожарной безопасности, — сообщило ведомство. 

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    Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

    Как говорят жители, сегодня из города в стороне полигона твердых бытовых отходов в поселке Зачаган виден густой дым. 

    В связи с жаркой погодой и сильным ветром в некоторых районах Уральска периодически отключается электричество. По данным акимата Уральска, сегодня без электричества остались около 800 абонентов. Ведутся восстановительные работы. 

    Пожар ЗКО Вертолет Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор