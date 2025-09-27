Два частных дома горели в Алматы

Возгорание произошло утром 27 сентября в 08:30 по улице Кулан в микрорайоне Самгау.

По данным МЧС, к месту были направлены подразделения по повышенному рангу вызова. Несмотря на отсутствие противопожарных разрывов между постройками и высокую пожарную нагрузку, огнеборцам удалось оперативно локализовать распространение огня. Стволы воды были поданы одновременно как на тушение, так и на защиту соседних зданий.

Фото: ДЧС Алматы

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

