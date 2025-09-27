РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Два частных дома горели в Алматы

    В Алатауском районе Алматы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме, огонь перекинулся на кровлю одноэтажного дома и времянку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два частных дома горели в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Возгорание произошло утром 27 сентября в 08:30 по улице Кулан в микрорайоне Самгау.

    По данным МЧС, к месту были направлены подразделения по повышенному рангу вызова. Несмотря на отсутствие противопожарных разрывов между постройками и высокую пожарную нагрузку, огнеборцам удалось оперативно локализовать распространение огня. Стволы воды были поданы одновременно как на тушение, так и на защиту соседних зданий.

    Два частных дома горели в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

    Ранее пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Алматы. 

    Теги:
    Пожар Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают