Горевшую на склоне горы в Алматы сухую траву потушили

Сухая трава горела на склоне горы в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района города Алматы.

Как сообщили в МЧС Казахстана, тушение сухостоя на горном склоне осложнялось несколькими факторами:

усиленный ветер, способствующий быстрому распространению огня;

сложный рельеф местности;

наступление темного времени суток.

— Принятыми мерами возгорание сухой травы на склоне горы ликвидировано в кратчайшее время. Предварительная площадь пожара 2 гектара, — добавили в МЧС.

Пострадавших нет.

Ранее возгорание в одном из крупнейших природных парков Казахстана — «Алтын-Эмель» — было зафиксировано 21 сентября на территории 50-го квартала Илийского лесничества.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы. Пожар на свалке полностью ликвидровали на восьмые сутки.