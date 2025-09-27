Горевшую на склоне горы в Алматы сухую траву потушили
Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сухая трава горела на склоне горы в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района города Алматы.
Как сообщили в МЧС Казахстана, тушение сухостоя на горном склоне осложнялось несколькими факторами:
- усиленный ветер, способствующий быстрому распространению огня;
- сложный рельеф местности;
- наступление темного времени суток.
— Принятыми мерами возгорание сухой травы на склоне горы ликвидировано в кратчайшее время. Предварительная площадь пожара 2 гектара, — добавили в МЧС.
Пострадавших нет.
Ранее возгорание в одном из крупнейших природных парков Казахстана — «Алтын-Эмель» — было зафиксировано 21 сентября на территории 50-го квартала Илийского лесничества.
Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы. Пожар на свалке полностью ликвидровали на восьмые сутки.