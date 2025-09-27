РУ
    20:28, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Горевшую на склоне горы в Алматы сухую траву потушили

    Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар в горах
    Кадр из видео

    Сухая трава горела на склоне горы в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района города Алматы.

    Как сообщили в МЧС Казахстана, тушение сухостоя на горном склоне осложнялось несколькими факторами:

    • усиленный ветер, способствующий быстрому распространению огня;
    • сложный рельеф местности;
    • наступление темного времени суток.

    — Принятыми мерами возгорание сухой травы на склоне горы ликвидировано в кратчайшее время. Предварительная площадь пожара 2 гектара, — добавили в МЧС.

    Пострадавших нет.

    Ранее возгорание в одном из крупнейших природных парков Казахстана — «Алтын-Эмель» — было зафиксировано 21 сентября на территории 50-го квартала Илийского лесничества.

    Напомним, утром 15 сентября стало известно, что произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов под Алматы. Пожар на свалке полностью ликвидровали на восьмые сутки.

    Пожар Горы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
