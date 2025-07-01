Дроны, обследования, обмен данными: как Казахстан и Китай ведут борьбу с саранчой

Саранча саранче рознь…

В Казахстане обитает более 270 видов и подвидов саранчовых, из которых порядка 25–30 представляют собой многоядных вредителей, способных поражать широкий спектр сельскохозяйственных культур. Наибольшую угрозу для сельхозугодий республики представляют стадные виды: итальянский прус, азиатская перелетная и мароккская саранча.

Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ситуация с мароккской саранчой этим летом признана угрожающей во всех странах Центральной Азии, а с итальянским прусом – в большинстве государств региона. Касательно азиатской перелетной саранчи говорится лишь о продолжении ее жизненного цикла и отрождения на территории Казахстана.

Фото: wikipedia/ canva

В соседнем Китае специалисты на этот год выделяют четыре вида саранчи, представляющих потенциальную угрозу для аграрного сектора: восточноазиатская перелетная, азиатская перелетная, тибетская и наземная саранча. Национальный центр агротехнических услуг Китая прогнозирует в летний сезон распространение трех первых видов на уровне от слабого до умеренного.

Наземная же саранча, как ожидается, достигнет умеренной плотности на севере страны, а в отдельных районах возможны локальные вспышки. Профильный институт предупреждает о сохраняющемся риске проникновения вредителей из стран Центральной Азии в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Защитные мероприятия в Казахстане

С начала сезона нашествию саранчи подверглись преимущественно южные и западные регионы Казахстана. Распространение стадных саранчовых в республике оценивалось на площади до 2,1 млн га.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что на сегодня уже обследовано 11,4 млн га сельхозугодий и обработано 95,5% прогнозируемой площади распространения саранчовых. Защитные мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены в Жамбылской и Туркестанской областях, а против итальянского пруса продолжаются в 15 регионах. К работам привлечено 443 единицы специализированной опрыскивающей техники и 3,5 тысячи специалистов.

В профильном ведомстве отметили, что на приграничных участках ведется постоянный мониторинг очагов саранчовых и возможных перелетов с сопредельных территорий. Совместно со специалистами соседних стран продолжаются обследовательские работы.

Фото: canva

Для повышения эффективности фитосанитарных мероприятий в Казахстане рассматривают возможность передачи функций и бюджета по мониторингу и борьбе с саранчой с республиканского на местный уровень. Соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам фитосанитарной безопасности» уже разработан и находится на рассмотрении.

Китай использует дроны и птиц

В Китае сезонная активность саранчи в этом году находится в пределах многолетней нормы. Однако в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР предупреждают о потенциальных локальных вспышках на севере страны и риске миграции насекомых из Казахстана в Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Для своевременного реагирования и защиты агропроизводства китайские власти утвердили «Технический план по профилактике и контролю саранчи в сельскохозяйственных районах на 2025 год», предусматривающий широкий спектр мер, от спутникового мониторинга до применения дронов и биологических агентов.

Мониторинг саранчи в Китае осуществляется в постоянном режиме. Используются беспилотные летательные аппараты, спутниковые данные, геоинформационные системы и регулярные наземные обследования. Особое внимание уделяется перелетным видам и их потенциальным маршрутам миграции.

Фото: canva

В стратегии КНР по защите сельского хозяйства приоритет отводится экологической профилактике. В регионах, подверженных нашествиям саранчи, высаживаются культуры, малопривлекательные для вредителей, такие как люцерна, аморфа кустарниковая и хлопчатник. В приозерных зонах реализуются меры по озеленению и посеву кормовых трав, что способствует привлечению естественных врагов саранчи – птиц, лягушек, розовых скворцов, а также домашних уток и кур. В местах размножения наземной саранчи широко применяется глубокая вспашка, разрушающая ее жизненный цикл.

При умеренной и низкой плотности саранчи приоритет отдается биологическим средствам. Применяются микробиологические препараты, такие как зеленый и белый метаризиум, а также микроспоридии, поражающие пищеварительную систему насекомых и передающиеся от одной особи к другой. Дополнительно используются растительные инсектициды, включая азадирахтин и матрин.

В случаях высокой плотности популяции, более 5 особей/м² для перелетной и более 20 особей/м² для наземной саранчи, применяются современные химические препараты, включая циперметрин, малатион, комбинации абамектина и триазофоса, бета-циперметрина и малатиона. На больших сельхозугодьях обработка проводится с использованием беспилотников и тяжелой наземной техники с технологией сверхмелкодисперсного распыления.

Комбинация цифровых технологий, агроэкологических решений, биометодов и точечных химических обработок позволяет минимизировать ущерб от вредителей и сохранять продовольственную безопасность даже в условиях трансграничных рисков нашествия саранчи.

Совместный мониторинг

Совместный мониторинг и обмен данными приграничных территорий Казахстана и Китая остается ключевым элементом в обеспечении фитосанитарной безопасности региона. В июне специалисты двух стран провели очередное обследование. По информации МСХ РК, официально подтвержденных случаев распространения саранчовых вредителей на сопредельных участках не зафиксировано.

Фото: canva

Основой для системной работы в этой сфере служит «Соглашение между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР о сотрудничестве в проведении защитных мероприятий против саранчовых и других сельскохозяйственных вредителей и болезней». Документ предусматривает регулярный обмен информацией, совместные обследования ареалов обитания вредителей, согласование сроков, методов и технологий обработки, номенклатуры используемых пестицидов, а также организацию обмена опытом и технической поддержки.

Для координации усилий на институциональном уровне создан подкомитет по сотрудничеству в области сельского хозяйства между профильными ведомствами двух стран. В марте этого года состоялось его первое заседание. В ходе встречи вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы и заместитель министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Чжан Чжили обсудили приоритетные направления двустороннего взаимодействия в аграрной сфере.

Одним из центральных вопросов заседания стала борьба с саранчой в приграничных регионах. Стороны подтвердили готовность к продолжению совместных обследований, обмену опытом и использованию современных методов для обеспечения фитосанитарному безопасности.

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