Драка с предполагаемым руководителем ГАСК Туркестанской области попала на видео

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой несколько мужчин участвуют в драке. В подписи к ролику утверждается, что инцидент якобы произошел в Туркестане, а один из участников — предполагаемый руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля — сломал оппоненту челюсть.

В акимате Туркестанской области заявили, что по публикации назначена внутренняя проверка, однако официального подтверждения личности мужчины на видео и его возможной причастности к госслужбе пока нет.

По информации, полученной корреспондентами Kazinform, инцидент произошел не в Туркестане, а в Шымкенте. Несмотря на отсутствие заявлений от участников, полицейские инициировали проверку по видеозаписи и возбудили административное производство.

— Установлено, что конфликт произошел между ранее знакомыми гражданами. Все участники произошедшего установлены. Претензий друг к другу не имеют. Вместе с тем, за нарушение общественного порядка по данному факту возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд. Полиция призывает граждан соблюдать культуру поведения в общественных местах и разрешать спорные ситуации в рамках правового поля, — сообщили в ДП Шымкента.

Информацию о рассмотрении дела нам подтвердили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. Суд изучил материалы в отношении гражданина М., привлеченного по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

— Вечером, 22 ноября, М., находясь около кафе «Әулет», расположенного по улице Жандосова, будучи в общественном месте в ходе словесного конфликта выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, — отметили в суде.

На заседании он признал вину и попросил не назначать строгое наказание.

— Суд, исходя из установленных обстоятельств, принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде признания вины, раскаяния и то, что М. ранее не привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, — добавили в суде.

В итоге ему назначен штраф в размере 78 640 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в поле зрения департамента агентства по делам госслужбы попал глава ревкомиссии Туркестанской области. Чиновника подозревали в использовании служебного положения в личных целях, унижении сотрудников и моральном давлении.

Кроме того, на совете по этике было рассмотрено дисциплинарное дело акима Кояндинского сельского округа в Павлодарской области. Он признал, что нанес оппоненту два-три удара, после чего стороны разошлись без обращений в полицию и суд. Чиновнику указали на необходимость соблюдать служебную этику и рекомендовали объявить строгий выговор.