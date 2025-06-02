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    12:08, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Главу ревкомиссии Туркестанской области проверяют

    Галымжан Тапеев попал в поле зрения департамента агентства по делам госслужбы после распространения в социальных сетях аудиозаписи, на которой, как утверждается, он оскорбляет подчиненных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    чиновник хищение документы
    Фото: pixabay

    Согласно утверждениям автора записи, чиновник якобы использовал служебное положение в личных целях, унижал сотрудников и оказывал на них моральное давление — что нарушает нормы этики и выходит за рамки допустимого поведения государственного служащего.

    В обращении требовали дать правовую оценку действиям Тапеева. Возможны признаки нарушений закона «О государственной службе», а также положений административного и уголовного кодексов Республики Казахстан.

    Ситуацию прокомментировал сам Галымжан Тапеев в официальном ответе агентству Kazinform.

    — В настоящее время департамент Агентства по делам государственной службы проводит служебное расследование. По его итогам будут даны соответствующие разъяснения. В произошедшем есть не только моя вина, но и провокации со стороны сотрудников. К сожалению, на аудиозаписи этого не видно. Сейчас компетентные органы проводят расследование в отношении меня и других сотрудников, — заявил Тапеев.

    Ранее Совет по этике провёл анализ ситуации в Костанайской области и выявил массовые нарушения в системе государственной службы.

    Теги:
    Чиновники Туркестанская область Госслужба
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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