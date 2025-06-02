Главу ревкомиссии Туркестанской области проверяют

Согласно утверждениям автора записи, чиновник якобы использовал служебное положение в личных целях, унижал сотрудников и оказывал на них моральное давление — что нарушает нормы этики и выходит за рамки допустимого поведения государственного служащего.

В обращении требовали дать правовую оценку действиям Тапеева. Возможны признаки нарушений закона «О государственной службе», а также положений административного и уголовного кодексов Республики Казахстан.

Ситуацию прокомментировал сам Галымжан Тапеев в официальном ответе агентству Kazinform.

— В настоящее время департамент Агентства по делам государственной службы проводит служебное расследование. По его итогам будут даны соответствующие разъяснения. В произошедшем есть не только моя вина, но и провокации со стороны сотрудников. К сожалению, на аудиозаписи этого не видно. Сейчас компетентные органы проводят расследование в отношении меня и других сотрудников, — заявил Тапеев.

Ранее Совет по этике провёл анализ ситуации в Костанайской области и выявил массовые нарушения в системе государственной службы.