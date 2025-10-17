В Павлодарской области чиновников наказали за драку и нецензурную брань

На совете по этике Департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области призвали к ответу самого сельского акима. Ержан Уразалимов отрицать не стал. Пояснил, что оказался в конце сентября на празднике по случаю дня рождения дочери своего брата. Там и произошел конфликт со знакомым.



— Мы находились с Жаксыбаем в длительном и крепком знакомстве, но в тот вечер были затронуты определенные личные стороны моей жизни. Вероятнее всего в силу накопившегося стресса я допустил проявление встречной агрессии, — ответил аким Кояндинского сельского округа города Экибастуза Ержан Уразалимов.

Сельский аким указал, что нанес два-три удара и при этом с оппонентом разошлись миром, без обращений в полицию или суды. Чиновнику посоветовали быть сдержанней и рекомендовали назначить ему строгий выговор.

К ответственности призвали и акима Новопокровского сельского округа, который обматерил молодого мотоциклиста. Произошло это в августе в пункте полиции, куда парня доставили на нарушение. Чиновника также пригласили на место, поскольку от населения регулярно поступают жалобы на шум из-за рева мототранспорта.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Я хотел просто провести профилактическую беседу. Хотя по камерам видеонаблюдения вина полностью доказана была, на что гражданин полностью отказывался, что он не совершал никакого административное правонарушение. По населенным пунктам не катался, детям, пенсионер неудобств не создавал. На что я ввиду эмоционального не сдерживания допустил нецензурное слово в адрес гражданина, — пояснил аким Новопокровского сельского округа Успенского района Вячеслав Симоненко.

Аким по решению суда получил штраф за нецензурную брань, а на совете по этике рекомендовали назначить ему дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Напомним, ранее стало известно что аким сельского округа в Павлодарской области побил ветеринарного фельдшера, однако в полицию никто обращаться не стал.