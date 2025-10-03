В Павлодарской области аким села избил фельдшера ветеринарной службы

В социальной сети распространилось сообщение о том, что аким Кояндинского сельского округа Ержан Уразалимов избил фельдшера Экибастузской городской ветеринарной станции. Пользователи сети придерживаются мнения, что государственный служащий должен ответить перед законом за халатное поведение.

По информации пресс-службы регионального управления здравоохранения, пострадавший обратился в Экибастузский городской травматологический пункт.

— 27 сентября в травматологический пункт прибыл гражданин с синяками на лице от ударов. Он сообщил, что его избил неизвестный. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица. Обратившийся был пьян и отказался от стационарного лечения. Ему дали консультацию по поводу лечения и провели беседу с нашим наркологом. Порекомендовали обратиться к специалисту-травматологу в поликлинике по месту жительства, — сообщили в управлении здравоохранения.

В областном департаменте полиции утверждают, что конфликт между акимом и фельдшером не имел никакого отношения к профессиональной деятельности, имел бытовой характер. Обе стороны уже помирились.

— Инцидент произошел в вечернее время, вне времени исполнения ими служебных обязанностей, в ходе торжественного мероприятия. Ситуация имела бытовой характер, не имела ничего общего с профессиональной деятельностью. После этого они помирились и больше не предъявляли друг другу никаких претензий, — сообщили в департаменте полиции.

Напомним, в Казахстане медиков скорой помощи и стационаров оснастят видеорегистраторами и видеожетонами.