РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дожди со снегом придут в Казахстан

    Прогноз погоды по Казахстану на 29 ноября — 1 декабря 2025 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    мороз, погода, снег, дождь со снегом, отмена занятий, ауа райы, қар, жанбыр
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, в центре республики ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

    В температурном фоне на севере Казахстана ожидается небольшое повышение температур — ночью до 0-8 мороза, днем до 0-5 тепла. На юго-востоке днем ожидается постепенное понижение до 3-11 тепла, в горных районах 0-5 мороза. На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

    Ранее мы писали, что погода продолжает радовать казахстанцев. Антициклон обусловил погоду преимущественно без осадков.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Снег
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают