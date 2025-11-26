15:35, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Похолодание до -13 градусов прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни
Прогноз погоды по Казахстану на 27–29 ноября 2025 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Погода продолжает радовать казахстанцев. Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков.
Только на севере и востоке РК с фронтальными разделами в отдельных районах пройдут осадки в виде дождя и снега. Однако антициклон, подпитываясь холодными воздушными массами, принесет понижение температуры воздуха практически на всей территории страны, и уже 29 ноября в северной половине РК столбики термометров в ночные часы опустятся до 8-13 мороза, в южной половине — до 2-7 мороза.
