Дошло до «резких слов» — Трамп о беседе с европейскими лидерами

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду, 10 декабря, провели 40-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Как сообщили в Елисейском дворце, целью разговора было «продвинуться дальше» в обсуждении вопросов, связанных с мирным урегулированием.

— Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей. И мы сказали — посмотрим, чем это закончится, прежде чем будем встречаться, — пояснил Дональд Трамп. Что он имеет в виду под «резкими словами», американский лидер не уточнил.

Согласно сообщению, участники консультаций сошлись во мнении, что сейчас — критический момент для Украины, ее населения и общей безопасности в евроатлантическом пространстве. Мерц, Макрон и Стармер также высоко оценили усилия США, направленные на достижение прочного мира в Украине.

По словам Трампа, европейские лидеры выразили желание, чтобы представители США приняли участие в встрече, посвященной Украине, которая должна пройти в Европе в конце недели. На ней будет присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский.

— Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря, — подчеркнул президент США.

В четверг, 11 декабря, представители так называемой «коалиции желающих» намерены провести видеоконференцию под председательством Великобритании и Франции, чтобы обсудить вопросы безопасности для Украины. Как заявил представитель французского правительства, речь пойдет и о возможном вкладе США. В «коалицию желающих», поддерживающих Украину, входят около 30 преимущественно европейских государств.

США около трех недель тому назад представили свой мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.