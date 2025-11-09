Дорогу в Павлодарской области открыли для движения

В нацкомпании сообщили, что 8 ноября в 21:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 255-416, уч. п.Шидерты-п.Атамекен.

Ранее ограничение движения на дорогах сняли в Акмолинской и Карагандинской областях.

Напомним, на 9 ноября синоптики прогнозируют туман, дожди, гололед и ветер до 28 м/с. Штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях Казахстана.