РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дорогу в Павлодарской области открыли для движения

    Об открытии движения в Павлодарской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    дороги
    Фото: Pexels

    В нацкомпании сообщили, что 8 ноября в 21:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана-Шидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 255-416, уч. п.Шидерты-п.Атамекен.

    Ранее ограничение движения на дорогах сняли в Акмолинской и Карагандинской областях.

    Напомним, на 9 ноября синоптики прогнозируют туман, дожди, гололед и ветер до 28 м/с.  Штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях Казахстана.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают