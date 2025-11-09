Трассы в двух регионах Казахстана вновь открыты после непогоды

8 ноября в 20:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл.).

Карагандинская область:

на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау)

Отмечается, что дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

Ранее сообщалось о закрытии из-за метели участков трассы из Астаны до границы с РФ.