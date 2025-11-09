РУ
    20:17, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трассы в двух регионах Казахстана вновь открыты после непогоды

    Погодные условия в Акмолинской и Карагандинской областях позволили снять ограничение движения на дорогах, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол. 

    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    8 ноября в 20:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    Акмолинская область:

    • на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл.).

    Карагандинская область:

    • на участке автодороги «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау)

    Отмечается, что дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

    Ранее сообщалось о закрытии из-за метели участков трассы из Астаны до границы с РФ.

    Дороги КазАвтоЖол Карагандинская область Акмолинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
