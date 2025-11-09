Гололед и ветер до 28 м/с: штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях Казахстана

В Астане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20.

В Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 15-20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на западе, севере осадки (дождь, снег). На западе, севере области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем на севере, востоке области временами 23 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20, на юге области 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23 м/с.

Ночью и утром на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, севере области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.