    19:50, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дорогу в Костанайской области открыли для движения

    Об открытии движения в Костанайской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    — 19 ноября в 19:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-218, (поселок Аулиеколь — село Октябрьское), - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области на трассе сломался автобус с иностранцами.

    Напомним, в АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что на всех казахстанских трассах появятся теплые санузлы с душем. 

