19:50, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Дорогу в Костанайской области открыли для движения
Об открытии движения в Костанайской области сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.
— 19 ноября в 19:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-218, (поселок Аулиеколь — село Октябрьское), - говорится в сообщении.
