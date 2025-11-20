Дорогу в Костанайской области открыли для движения

— 19 ноября в 19:30 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-218, (поселок Аулиеколь — село Октябрьское), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области на трассе сломался автобус с иностранцами.

Напомним, в АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что на всех казахстанских трассах появятся теплые санузлы с душем.