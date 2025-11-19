Автобус с иностранцами сломался на трассе в Костанайской области
На трассе «Алматы–Екатеринбург» спасатели эвакуировали 25 иностранцев из сломавшегося автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Транспорт следовал транзитом через Казахстан. Инцидент произошёл на автодороге республиканского значения «Алматы–Екатеринбург» в 10 километрах от Фёдоровского района.
По данным ДЧС Костанайской области, в автобусе находились 66 иностранных граждан, среди них — двое детей. Пассажиры направлялись из России в Таджикистан.
На место были направлены спасатели. 25 человек, включая беременную женщину и двоих детей, доставили в пункт обогрева в селе Фёдоровка.
Кроме того, дорожная служба отбуксировала сломавшийся автобус вместе с оставшимися пассажирами до населённого пункта.
