РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:47, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автобус с иностранцами сломался на трассе в Костанайской области

    На трассе «Алматы–Екатеринбург» спасатели эвакуировали 25 иностранцев из сломавшегося автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус с иностранцами сломался на трассе в Костанайской области
    Кадр из видео

    Транспорт следовал транзитом через Казахстан. Инцидент произошёл на автодороге республиканского значения «Алматы–Екатеринбург» в 10 километрах от Фёдоровского района.

    По данным ДЧС Костанайской области, в автобусе находились 66 иностранных граждан, среди них — двое детей. Пассажиры направлялись из России в Таджикистан.

    На место были направлены спасатели. 25 человек, включая беременную женщину и двоих детей, доставили в пункт обогрева в селе Фёдоровка.

    Кроме того, дорожная служба отбуксировала сломавшийся автобус вместе с оставшимися пассажирами до населённого пункта.

    Ранее свыше 30 граждан Узбекистана спасли на трассе в Павлодарской области.

    Теги:
    Спасение Регионы Казахстана Трассы Костанайская область Транспорт Иностранцы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают