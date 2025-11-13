РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:20, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 30 граждан Узбекистана спасены на трассе в Павлодарской области

    В 20 км от села Каратерек Майского района Павлодарской области спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали 36 человек из сломавшегося автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    эвакуировали 36 человек из сломавшегося автобуса
    Кадр из видео МЧС

    Среди спасенных - 13 детей. Все пассажиры оказались гражданами Республики Узбекистан, следовавшие транзитом из города Семей в Шымкент. В условиях дождя и пониженной температуры все путники были оперативно доставлены в ближайший пункт обогрева и обеспечены горячим питанием.

    Транспортное средство также отбуксировано в населенный пункт.

    Благодаря оперативным действиям спасателей в медицинской помощи никто не нуждается.

    Теги:
    Дороги МЧС Спасение Узбекистан Видео Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
