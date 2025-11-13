01:20, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Свыше 30 граждан Узбекистана спасены на трассе в Павлодарской области
В 20 км от села Каратерек Майского района Павлодарской области спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали 36 человек из сломавшегося автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Среди спасенных - 13 детей. Все пассажиры оказались гражданами Республики Узбекистан, следовавшие транзитом из города Семей в Шымкент. В условиях дождя и пониженной температуры все путники были оперативно доставлены в ближайший пункт обогрева и обеспечены горячим питанием.
Транспортное средство также отбуксировано в населенный пункт.
Благодаря оперативным действиям спасателей в медицинской помощи никто не нуждается.