Дорогу Алматы — Талгар расширят до четырех полос: что известно о проекте

Один из наиболее загруженных участков дороги между Алматы и Талгаром планируют расширить до четырех полос. Проект стоимостью около 17,2 млрд теңге уже разработан и проходит государственную экспертизу. Когда может начаться строительство и что именно изменится на трассе, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Многокилометровые заторы на направлении Алматы — Талгар давно стали ежедневной проблемой для жителей восточной части Алматинской агломерации. Особенно высокая нагрузка на дорогу наблюдается утром в направлении мегаполиса и вечером — при выезде из города.

На фоне начавшегося расширения трассы Алматы — Каскелен агентство Kazinform направило запросы в АО «НК «ҚазАвтоЖол» и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, чтобы выяснить, когда аналогичные изменения начнутся на талгарском направлении.

Какие участки дороги планируют расширить

Как сообщили в Алматинском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол», разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Алматы — Талгар — Байдибек би с 13-го по 21-й км завершена. Речь идет об участке от Туздыбастау до транспортной развязки БАКАД.

— В настоящий момент проект проходит государственную вневедомственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы проект будет утвержден в установленном порядке, — отметил замглавы областного филиала нацкомании Абзал Акжолов.

При этом участок дороги с 10-го по 13-й км, то есть до Туздыбастау, находится на балансе управления развития дорожной инфраструктуры Алматы.

Таким образом, рассматриваемый АО «НК «ҚазАвтоЖол» проект не охватывает всю дорогу от границ Алматы до Талгара: капитальный ремонт и расширение в рамках этой проектно-сметной документации предусмотрены на восьмикилометровом участке с 13-го по 21-й км.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области ранее уточнили, что положительное заключение государственной экспертизы по проекту планируется получить в августе 2026 года.

Четыре полосы, освещение и новые светофоры

Капитальный ремонт предполагает не просто обновление дорожного покрытия. Главное изменение — расширение проезжей части до четырех полос: по две полосы движения в каждом направлении.

Кроме того, проектом предусмотрено устройство уличного освещения на всем протяжении участка, строительство тротуаров вдоль дороги, обновление сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры.

Еще одним нововведением станет установка вызывных светофоров (это дорожные светофоры, которые переключаются на красный сигнал для машин только по запросу от пешехода).

В нацкомании заверили, что проект должен одновременно решить несколько проблем: увеличить пропускную способность трассы, повысить безопасность движения и улучшить условия для пешеходов.

Расширение дороги оценили в 17,2 млрд теңге

Предварительная стоимость капитального ремонта составляет 17,2 млрд теңге.

В вопросе источника финансирования два официальных ответа несколько различаются. В Алматинском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол» Kazinform сообщили, что предварительным источником финансирования определен республиканский бюджет.

В свою очередь, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог со ссылкой на информацию Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта сообщило, что финансирование проекта предусматривается за счет средств Банка развития Казахстана.

После получения положительного заключения государственной экспертизы Алматинский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» планирует направить бюджетную заявку в центральный аппарат национальной компании.

Подрядчик пока не определен.

— В случае выделения соответствующих финансовых средств будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, — ответил Абзал Акжолов.

Когда начнется строительство

Ранее начало строительно-монтажных работ на этом направлении планировалось на 2026 год. Однако сейчас конкретную дату вАО «НК «ҚазАвтоЖол» не называют. В компании пояснили, что сроки начала работ будут определены после завершения необходимых процедур.

При этом проектная продолжительность строительства уже известна — 27 месяцев. Это означает, что после определения подрядчика и начала строительно-монтажных работ на реализацию проекта потребуется более двух лет.

Конкретная дата ввода обновленного участка дороги в эксплуатацию пока не определена.

Можно ли ускорить проект

Kazinform также спросил национальную компанию, рассматривается ли возможность ускорить расширение дороги Алматы — Талгар по аналогии с направлением Алматы — Каскелен с учетом высокой транспортной нагрузки. В АО «НК «ҚазАвтоЖол» ответили, что решение этого вопроса находится на уровне Правительства. Таким образом, техническая часть проекта уже практически подготовлена: проектно-сметная документация разработана, параметры расширения определены, а проект проходит государственную экспертизу. Однако начало непосредственно строительных работ зависит от дальнейших административных процедур и финансирования.

Почему расширят не всю дорогу до Талгара

Отдельного внимания заслуживает протяженность реконструируемого участка. Несмотря на то, что проблема заторов затрагивает все направление Алматы — Талгар, текущий проект АО «НК «ҚазАвтоЖол» предусматривает работы только на участке с 13-го по 21-й км — от Туздыбастау до развязки БАКАД (Талгар). При этом сегодня значительная часть дороги от Бесагаша до Талгара остается двухполосной, что существенно ограничивает ее пропускную способность в часы пик.

Участок с 10-го по 13-й км находится на балансе Алматы, поэтому не входит в этот проект национальной компании. Работы на этом отрезке рассматриваются отдельно. Ранее аким Талгарского района Танат Айдарбеков в интервью корреспонденту Kazinform сообщал, что для участка от Алматы до объездной дороги возле села Бесагаш разрабатывается проектно-сметная документация. Согласно озвученным планам, дорогу здесь предполагается расширить с четырех до шести полос, обустроить тротуары и велодорожки, а также обновить уличное освещение.

В итоге расширение талгарского направления будет проходить поэтапно: отдельные участки дороги относятся к разным государственным органам и реализуются в рамках разных проектов.

Вместе с тем в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области считают, что реализация запланированных дорожных проектов позволит увеличить пропускную способность въездов в Алматы со стороны Талгарского и Илийского районов, повысить безопасность движения и сократить транспортные заторы.

Пока же для автомобилистов главным остается вопрос о том, когда проект стоимостью 17,2 млрд тенге перейдет от экспертизы и бюджетных процедур непосредственно к строительству.

Ранее Kazinform сообщал, что на другом крупном пригородном направлении — трассе Алматы — Бишкек — уже начались работы по расширению участка с 19-го по 27-й км с четырех до восьми полос. Завершить работы планируется в декабре 2027 года.