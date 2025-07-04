Дорога до Алматы, дело Шерзата и нехватка воды — интервью с акимом Талгарского района

— Какие положительные изменения произошли в Талгарском районе с тех пор, как Вы заняли пост акима в 2023 году? Удалось ли Вам достичь целей, которые ставили перед собой до вступления в должность?

— По официальным данным, население Талгарского района составляет 265 тысяч человек. Однако, по нашим подсчетам, здесь проживает более 300 тысяч. В районе расположены город Талгар и 10 сельских округов, в составе которых 46 населенных пунктов. Ранее их было 47, но село Даулет вошло в состав города Алатау.

Наша главная задача — это повышение благосостояния жителей и развитие района. Возможно, это звучит как заученная фраза, но именно это является нашим приоритетом. А чтобы добиться изменений, в первую очередь, нужно было решить вопрос финансирования. Я пришел в начале 2023 года. Если сравнить с началом 2025 года, налоговые поступления в районный бюджет выросли в 3 раза. Если в 2022 году мы завершили год с показателем 52 миллиарда тенге, то на сегодня эта сумма достигла 157 миллиардов. До 2024 года мы были дотационным районом, а по итогам 2024 собрали дополнительно 4,5 миллиарда тенге и вошли в число донорских районов области.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Есть такая поговорка: «Деньги может освоить и глупец». Но важно не просто потратить выделенные средства, а сделать это вовремя и эффективно. Еще одна цель — привлечение инвестиций. В 2022 году объем инвестиций составлял 79 миллиардов тенге, а сегодня вырос до 145 миллиардов. Куда приходят инвесторы? Туда, где комфортно работать, где есть условия и инфраструктура. Одним из крупнейших проектов стало открытие индустриальной зоны «Кайрат», которая придала экономический импульс району. Там уже открылись 4 завода.

В 2022 году по результатам анализа по области в Талгарском районе насчитывалось 89 проблемных вопросов от населения. Среди них — нехватка питьевой воды, канализация, дороги и другие. На сегодня 26 из них уже решены, по 37 вопросам ведутся строительные работы. Еще по более чем 30 вопросам разрабатывается проектно-сметная документация. Все эти 89 вопросов мы планируем закрыть полностью в течение ближайших 5 лет.

— Известно, что большинство жителей района работают в Алматы. Ежедневно по трассе Алматы–Талгар в мегаполис въезжает более 40 тысяч автомобилей. Жители часто жалуются на пробки и на то, что дорога всего четырехполосная. Что планируется сделать для решения этой проблемы?

— Это одна из самых актуальных проблем района. Но постепенно она начинает решаться. В целом мы условно делим дорогу на два участка: от Алматы до объездной дороги возле села Бесагаш — этот участок уже перешел в ведение города Алматы. На сегодняшний день там разрабатывается проектно-сметная документация, и если все успеют, осенью планируют начать работы. Там дорога будет расширена с 4 до 6 полос, появятся тротуары, велодорожки и обновится уличное освещение.

А от Бесагаша до города Талгар дорога двухполосная. Проект по ее расширению начала разрабатывать компания КазАвтоЖол. Если в этом году проект успешно пройдет государственную экспертизу, в следующем в зависимости от выделения средств начнутся работы. По данным КазАвтоЖол, для этого потребуется крупное финансирование. Есть здания, попадающие в так называемую «красную линию», которые предстоит сносить через суд. Но в будущем там будет четырехполосная дорога и пешеходная зона.

Кроме того, въезд в город Талгар по улице Конаева, которая тоже была двухполосной, мы расширили до четырех полос при поддержке областного акимата.

— Проблема дороги между Алматы и Талгаром существует давно. Почему ею занялись только сейчас?

— Этот вопрос поднимался и до меня. В основном все упиралось в финансирование. У КазАвтоЖол по республике очень много дорог на балансе. Та же Кульджинская трасса — тоже крайне важная дорога, ее завершили только в этом году. Теперь очередь дошла до трассы на Талгар.

— Одна из главных проблем в Талгарском районе — это питьевая вода. Особенно остро она стоит в приграничных с Алматы селах, таких как Бесагаш. Какие работы ведутся в этом направлении?

— В Талгарском районе вопрос водоснабжения остается острым как с точки зрения качества воды, так и по ее нехватке. Когда я только пришел, самая большая проблема с водой была именно в селе Бесагаш. Годами люди испытывали неудобства. Особенно летом потребность в воде возрастает в 10 раз. Зимой — спокойно. До сих пор водой Бесагаш обеспечивала частная компания «Таскын». Водопроводная система осталась с советских времен. Если раньше она была рассчитана на 4-5 тысяч человек, сейчас обслуживает 25 тысяч жителей. Отсюда, конечно, и проблемы. Кроме того, компания «Таскын» закупает воду у «Алматы су», и ее задолженность перед ними достигла 300 миллионов.

Для решения нехватки воды на возвышенности возле Бесагаша был запущен проект «Оңтүстік». Но в 2022 году он остановился, в основном из-за вопросов с землей — участки оказались в частной собственности, и обойти это не удалось. В 2023 году мы взяли это на контроль, за 3 месяца завершили проектные работы и решили земельный вопрос. В короткий срок получили государственную экспертизу и в том же году через тендер определили подрядчика. Стоимость проекта составила порядка 5 миллиардов тенге. На 2024 год из областного бюджета выделили 100 миллионов тенге, из республиканского — 1,8 миллиарда.

В прошлом году мы освоили почти 2 миллиарда тенге, работы велись. Недавно сам лично проверял — на сегодня работы выполнены на 70%. Протянули почти 40 километров сети, а для подачи воды с низины вверх установят 4 насосные станции. Но снова все уперлось в финансирование. Из оставшихся 3 миллиардов тенге 1 миллиард уже выделен из областного бюджета. Осталось получить еще 2 миллиарда. Если республика поможет, постараемся завершить работы уже в этом году. В целом после запуска проекта водой будут обеспечены 25 тысяч человек.

Фото: Kazinform

— Жители дачных массивов тоже часто жалуются на проблемы с водой. Формально благоустройство дач не входит в компетенцию акимата. Тем не менее, ведется ли какая-то работа в этом направлении?

— По области насчитывается более 350 дачных массивов, из них 154 находятся в нашем районе. По сути, дачные участки не являются населенными пунктами — это места, куда люди раньше приезжали только на выходные. Но сейчас многие там проживают постоянно. Поэтому с 2023 года мы начали работу по включению дачных массивов в состав населенных пунктов. На сегодня 119 из 154 дачных массивов уже получили такой статус. Еще более 20 находятся в процессе. Но те дачи, которые расположены далеко от населенных пунктов, мы включить не сможем.

Вообще, по закону, дачные кооперативы должны решать все свои вопросы самостоятельно. Но теперь, после того как часть из них вошла в состав населенных пунктов, появляется возможность поэтапно решать их проблемы.

— Еще один вопрос касается безопасности района. Как известно, в октябре прошлого года гибель 16-летнего Шерзата Болата привлекла внимание всей страны к Талгару. Спустя более полугода, какова сейчас ситуация с безопасностью в городе и районе?

— Да, в прошлом году в Талгаре произошла трагедия — ушел из жизни Шерзат Болат. Этот случай отразился на репутации района и всколыхнул всю общественность. После происшествия была проведена большая работа: сменились начальник полиции, прокурор и ряд других должностных лиц. Новый прокурор инициировал программу «Профилактика 365», направленную на воспитание детей со школьной скамьи и тесную работу с родителями. Этот проект уже дал ощутимый результат в снижении уровня преступности. В школах начали проводить занятия ветераны органов правопорядка, а спортивные организации, особенно единоборческие клубы, активно включились в профилактическую работу с молодежью. Существенно увеличено количество ночных патрулей полиции.

Одной из основных причин правонарушений остается употребление алкоголя. Нередко конфликты и преступления происходили вблизи магазинов и кафе, торгующих спиртным в ночное время. В связи с этим правоохранительные органы приостановили лицензии почти у 60 торговых объектов. После запрета на ночную продажу алкоголя в районе заметно сократилось количество уличных драк и случаев бытового насилия. В целом всего за полгода уровень преступности в Талгарском районе снизился на 12%.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Следили ли Вы за судом по делу Шерзата Болата?

— Да, следил.

— Считаете ли приговор справедливым?

— Безусловно, приговор был справедливым.

— Сколько камер видеонаблюдения установлено в районе? Планируется ли их увеличение?

— Раньше было всего 72 камеры, половина из них не работала. В прошлом году по области стартовал крупный проект, в рамках которого в нашем районе установили 1000 камер. Из них 450 — в городе Талгар. Эти камеры способны фиксировать скопление людей и сигнализировать о внештатных ситуациях. Сейчас мы пересматриваем размещение камер — в некоторых местах их установили по несколько штук, и по просьбе жителей перемещаем их в другие точки.

— Освещение — еще одна из актуальных проблем в Талгарском районе. Когда планируете обеспечить 100% освещения в сельских населенных пунктах?

— За 1–2 года можно довести до 100%, но здесь есть вопросы по обслуживанию и оплате за электроэнергию. Это зависит от собираемости налогов. У нас так называемый четвертый бюджет — бюджет акимов сельских округов. Они должны оплачивать из этих средств. В этом плане пока еще не хватает средств. Тем не менее, с тех пор, как я пришел, мы установили 3,5 тысячи световых опор. В районе почти 900 улиц, и на более чем 600 из них уже есть освещение. В городе Талгар осталось 55–60 улиц. На этот год мы запросили финансирование у области, сейчас рассматривает маслихат. А провести освещение во все сёла упирается в финансовый вопрос.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Какие проекты реализуются в районе в сфере культуры и спорта?

— В прошлом году у нас стартовал крупный проект. Открывается академия испанского клуба «Атлетико Мадрид» — это наша гордость. Сейчас туда принято 138 детей, в будущем планируется увеличить количество до 300. Кроме того, началось строительство академии Казахстанской федерации футбола.

Также был капитально отремонтирован Центральный дом культуры в городе Талгар. В селе Бесагаш мы открыли новый Дом культуры. В целом по району сейчас действуют пять домов культуры — в Бесагаше, Туздыбастау, Алатау, Нуре и в Талгаре. Кроме того, мы возвращаем в госсобственность Дом культуры в селе Панфилов, который ранее был передан в частные руки. Судебный процесс по этому поводу идёт.

Но, признаться, я больше внимания уделяю вопросам водоснабжения, канализации и дорог. Потому что в некоторых новых посёлках даже улиц толком нет, одни грязевые проезды. Поэтому, в первую очередь, стараемся направлять средства на решение острых проблем. Хотя, конечно, и в будущем у нас много проектов. На сегодня в семи из одиннадцати округов есть библиотеки.

— Планировалась реконструкция стадиона «Жастар» в городе Талгар с привлечением инвестиций. Однако жители выразили обеспокоенность, что стадион может перейти в частные руки. Какое решение принято по его дальнейшей судьбе?

— Стадион «Жастар» в советское время был одним из лучших. В 2013 году там провели капитальный ремонт. Позже по нему даже был суд. Когда я пришёл на должность, по результатам экспертизы объект был признан аварийным. Нам выдали предписание, что «использовать его нельзя, это опасно». Мы его закрыли. А в условиях множества других вопросов выделить на него отдельные средства не представлялось возможным.

Поэтому мы нашли инвестора в рамках государственно-частного партнёрства. Это был некоммерческий проект. Предприниматель представил проект, предполагалось отдать его в аренду на 25 лет. Даже тендер не объявляли. Проект показали населению, но поддержки он не получил. На сегодняшний день процесс приостановлен.

Теперь планируем в следующем году запросить средства на разработку проектно-сметной документации. Пока утвердили штат и обеспечиваем содержание стадиона в порядке.

Фото: Kazinform

— Новый аким города Талгар Арыстанбек Абилкайырулы очень активно ведет социальные сети. Как Вы оцениваете его работу в этом направлении? А сами как относитесь к соцсетям?

— Конечно, я даю положительную оценку. Но тут все зависит и от характера. А мы свою работу выполняем молча. Хотя у меня тоже есть страницы в Instagram и Tiktok. Мой номер телефона есть у людей — в день поступает по 20–30 звонков. Приглашают посмотреть ту или иную проблему, я стараюсь находить время и выезжать. Но вот так снимать себя, как делает Арыстанбек, я не умею. Хотя считаю, что это правильно и мне это интересно.

Ранее корреспонденты Kazinform побеседовали с акимами Актюбинской, Кызылординской и Павлодарской областей и экс-главой области Абай.