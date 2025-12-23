23:10, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Дороги закрыли в Кызылординской области из-за непогоды
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает агентство Kazinform.
23 декабря в 00:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:
- на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1646-1806 (от п.Жосалы-г.Кызылорда.);
- на участке автодороги «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км 1362-1646 (от г. Аральск-п.Жосалы.).
Ориентировочное время открытия дороги — 23 декабря в 07:00.
Ранее сообщалось об ограничении движения на трассах Западно-Казахстанской области из-за непогоды.
Напомним, в 17 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение на 23 декабря.