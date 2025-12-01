РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:14, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах ЗКО из-за непогоды

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    В областях Абай и Жетысу закрыли участки республиканских трасс из-за непогоды
    Фото: Pexels

    С 20:00 в связи с ухудшением погодных условий ввелось ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    • «Атырау — Уральск» км. 373-492, уч. п.Чапаево — г. Уральск;
    • «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 195-246, уч. гр. РФ — пост ГАИ;
    • «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 273-393, уч. п.Барбастау — п.Жымпиты.

    В 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Уральск — Таскала — гр.РФ» км. 4-104 (уч. г. Уральск — гр.РФ.)

    Ориентировочное время открытия движения — 23 декабря 2025 года в 08:00

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Западно-Казахстанская область Непогода Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают