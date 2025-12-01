21:14, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах ЗКО из-за непогоды
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.
С 20:00 в связи с ухудшением погодных условий ввелось ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
- «Атырау — Уральск» км. 373-492, уч. п.Чапаево — г. Уральск;
- «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 195-246, уч. гр. РФ — пост ГАИ;
- «Актобе — Уральск — гр. РФ» км. 273-393, уч. п.Барбастау — п.Жымпиты.
В 21:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Уральск — Таскала — гр.РФ» км. 4-104 (уч. г. Уральск — гр.РФ.)
Ориентировочное время открытия движения — 23 декабря 2025 года в 08:00