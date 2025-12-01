Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Ночью в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Жамбылской области временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем небольшой снег, низовая метель, на западе, севере области снег, метель. Гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются туман, гололед. В Актобе днем ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. В Жезказгане ожидается временами туман.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на севере, юге, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, юге, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, южный утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, днем снег, метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем западе, юге области ожидаются снег, метель, на севере области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15-20 м/с.

На северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный, южный на северо-западе области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Алматы и Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.