Дорога от аэропорта до БАКАД: сколько земельных участков изымут

Как сообщили в ведомстве, на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации по проекту. Протяженность будущей дороги составит 6,4 км.

Для реализации проекта предусмотрено изъятие 52 земельных участков, из которых 23 находятся на территории Алматинской области.

Эти данные были озвучены на заседании местного совета Алматинской агломерации с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды и акима Алматинской области Марата Султангазиева. В ходе встречи также обсуждалась реализация проектов по пробивке шести радиальных дорог, которые обеспечат выход на БАКАД. Ожидается, что это позволит повысить транспортную доступность и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что улицу Закарпатскую в Турксибском районе (вблизи аэропорта) планируют продлить до БАКАД. Кроме того, предусмотрен ремонт улицы Ахметова и строительство транспортной развязки первого (повышенного) уровня ответственности.

Позже стало известно о планах строительства кольцевой дороги вокруг международного аэропорта Алматы с выходом на БАКАД. Тогда ориентировочная протяженность проекта оценивалась в 7,2 км.

Отметим, что в городе продолжается пробивка радиальных улиц в направлении БАКАД. В частности, планируется продление улиц Тлендиева, северное кольцо и Саина, а также проспектов Рыскулова и Абая до границы города с последующим выходом на кольцевую автодорогу. Улица Акын Сара уже пробита до городской черты и будет развиваться дальше.