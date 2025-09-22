РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:11, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Еще одну улицу хотят пробить до БАКАД в Алматы

    Улицу Закарпатскую в Турксибском районе планируют продлить до Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Россия начнет использовать отходы удобрений для строительства дорог
    Фото: freepik.com

    На сайте госзакупок размещен лот на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улиц Ахметова и Закарпатской с продлением до БАКАД и строительством транспортной развязки первого (повышенного) уровня ответственности. 

    Тендер уже состоялся. Заказчиком выступает управление городской мобильности, а победителем стало ТОО «Казахский Промтранспроект». Сумма договора составила 354,6 млн тенге, из которых 62,5 млн будут освоены в первый год, а оставшиеся 292,1 млн — во второй.

    р
    Фото: 2gis

    Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара (3,2 км) завершат в конце этого года, хотя изначально планировали закончить летом. 

    Кроме того, в мае завершили работы по проезжей части пробивки проспекта Абая до границы города. В перспективе эта улица также будет соединена с БАКАД. 

    Параллельно продолжается строительство крупных транспортных объектов: развязки Жансугурова — Сейфуллина, а также пробивка улиц Толе би и Жубанова. 

    В планах также — пробивка целого ряда улиц: Муканова — от улицы Гоголя до проспекта Райымбека; Тлендиева — от проспекта Рыскулова до границы города; Северное кольцо — до границы города; Хмельницкого — от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта; Райымбека — от улицы Жетысуская до Восточной объездной дороги; Онгарсынова — до проспекта Райымбека. 

    Теги:
    Дороги Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают