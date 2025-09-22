Еще одну улицу хотят пробить до БАКАД в Алматы

На сайте госзакупок размещен лот на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улиц Ахметова и Закарпатской с продлением до БАКАД и строительством транспортной развязки первого (повышенного) уровня ответственности.

Тендер уже состоялся. Заказчиком выступает управление городской мобильности, а победителем стало ТОО «Казахский Промтранспроект». Сумма договора составила 354,6 млн тенге, из которых 62,5 млн будут освоены в первый год, а оставшиеся 292,1 млн — во второй.

Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара (3,2 км) завершат в конце этого года, хотя изначально планировали закончить летом.

Кроме того, в мае завершили работы по проезжей части пробивки проспекта Абая до границы города. В перспективе эта улица также будет соединена с БАКАД.

Параллельно продолжается строительство крупных транспортных объектов: развязки Жансугурова — Сейфуллина, а также пробивка улиц Толе би и Жубанова.

В планах также — пробивка целого ряда улиц: Муканова — от улицы Гоголя до проспекта Райымбека; Тлендиева — от проспекта Рыскулова до границы города; Северное кольцо — до границы города; Хмельницкого — от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта; Райымбека — от улицы Жетысуская до Восточной объездной дороги; Онгарсынова — до проспекта Райымбека.