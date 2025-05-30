РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 30 Май 2025 | GMT +5

    Пробивку проспекта Абая в Алматы завершили

    В Алматы завершены работы по проезжей части пробивки Абая до границы города, движение для всех авто открыто, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пробивку проспекта Абая в Алматы завершили
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении городской мобильности, завершены работы по проезжей части последнего участка от улицы Строительная до границы города, протяженностью 600 метров. Продолжается устройство тротуаров, велодорожек по обеим сторонам дороги, вспомогательных проездов и благоустройство прилегающей территории.

    Общая протяженность пробивки проспекта от улицы Б. Момышулы составляет 5,3 км. В рамках пробивки построена шестиполосная дорога, мостовое сооружение через реку Каргалинка, транспортная развязка на пересечении с улицей Ашимова, шесть надземных пешеходных переходов и четыре светофорных объекта.

    Отмечается, что на сегодня произведена пробивка улицы Монке би, а также продолжаются работы по пробивке проспекта Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева.

    Пробивку проспекта Абая до границы города планировали завершить до конца ноября 2024 года, но позже сроки были перенесены

    В декабре 2021 года на проспекте Абая открылось движение на участке от улицы Момышулы до улицы Алатау протяженностью 3,5 километра. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают