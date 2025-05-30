Пробивку проспекта Абая в Алматы завершили
В Алматы завершены работы по проезжей части пробивки Абая до границы города, движение для всех авто открыто, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении городской мобильности, завершены работы по проезжей части последнего участка от улицы Строительная до границы города, протяженностью 600 метров. Продолжается устройство тротуаров, велодорожек по обеим сторонам дороги, вспомогательных проездов и благоустройство прилегающей территории.
Общая протяженность пробивки проспекта от улицы Б. Момышулы составляет 5,3 км. В рамках пробивки построена шестиполосная дорога, мостовое сооружение через реку Каргалинка, транспортная развязка на пересечении с улицей Ашимова, шесть надземных пешеходных переходов и четыре светофорных объекта.
Отмечается, что на сегодня произведена пробивка улицы Монке би, а также продолжаются работы по пробивке проспекта Рыскулова, улиц Саина, Северное кольцо и Тлендиева.
Пробивку проспекта Абая до границы города планировали завершить до конца ноября 2024 года, но позже сроки были перенесены.
В декабре 2021 года на проспекте Абая открылось движение на участке от улицы Момышулы до улицы Алатау протяженностью 3,5 километра.