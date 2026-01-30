РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:07, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау

    С 30 января жители города Алатау смогут бесплатно пользоваться платным участком автомобильной дороги Алматы — Конаев, передает агентство Kazinform.

    Дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау
    Фото: instagram.com/alatau_pt_ad

    Как сообщили в акимате города, бесплатный проезд предоставляется транспортным средствам, зарегистрированным в Алатау, без какой-либо абонентской платы. Такое решение принято, учитывая, что дорога Алматы — Конаев имеет социальное значение. Этот маршрут является основным и практически единственным транспортным сообщением, связывающим город Алатау с Алматы и областным центром — городом Конаев. 

    Жителям Алатау, чьи транспортные средства ранее были зарегистрированы в Илийском районе, необходимо обновить технический паспорт автомобиля.

    • Обновление осуществляется без замены государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ);
    • услуга предоставляется в Специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН);
    • стоимость услуги — 1,25 МРП (5 406 тенге).

    После обновления технического паспорта транспортное средство будет автоматически зарегистрировано как принадлежащее жителю Алатау, и владелец получит право бесплатного проезда по участку дороги Алматы — Конаев.

    Жителей города просят заранее привести документы в порядок и отнестись к нововведению с пониманием.

    Ранее Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау. 

    В этом году со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке.

