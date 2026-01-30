Дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау

Как сообщили в акимате города, бесплатный проезд предоставляется транспортным средствам, зарегистрированным в Алатау, без какой-либо абонентской платы. Такое решение принято, учитывая, что дорога Алматы — Конаев имеет социальное значение. Этот маршрут является основным и практически единственным транспортным сообщением, связывающим город Алатау с Алматы и областным центром — городом Конаев.

Жителям Алатау, чьи транспортные средства ранее были зарегистрированы в Илийском районе, необходимо обновить технический паспорт автомобиля.

Обновление осуществляется без замены государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ);

услуга предоставляется в Специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН);

стоимость услуги — 1,25 МРП (5 406 тенге).

После обновления технического паспорта транспортное средство будет автоматически зарегистрировано как принадлежащее жителю Алатау, и владелец получит право бесплатного проезда по участку дороги Алматы — Конаев.

Жителей города просят заранее привести документы в порядок и отнестись к нововведению с пониманием.

Ранее Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау.

В этом году со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, читайте по ссылке.