Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау

По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Берик Бейсенгалиев, Абзал Құспан и Нуртай Сабильянов.

Напомним, в сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать условия для привлечения инвестиций в Алатау.

Со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, узнал корреспондент агентства Kazinform.