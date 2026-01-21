РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:47, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау

    Депутаты Мажилиса избрали депутатов в состав совместной комиссии Палат Парламента по проекту Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис сформировал комиссию по законопроекту о спецстатусе города Алатау
    Фото: акимат Алматинской области

    По итогам голосования в состав совместной комиссии вошли депутаты Берик Бейсенгалиев, Абзал Құспан и Нуртай Сабильянов.

    Напомним, в сентябре 2025 года Президент подписал Указ о присвоении Алатау особого статуса. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать условия для привлечения инвестиций в Алатау.

    Со дня образования города Алатау прошло два года. О том, какие преобразования произошли за это время и как формируется будущий цифровой мегаполис, узнал корреспондент агентства Kazinform.

    Парламент Законопроекты Мажилис Алатау
    Карина Кущанова
    Автор
