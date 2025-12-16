Дональд Трамп подал иск к ВВС на $5 млрд

Трамп требует с Британской вещательной корпорации пять миллиардов долларов.

В иске, поданном 15 декабря в суд в американском штате Флорида, адвокаты Трампа обвиняют ВВС в нарушении законов о коммерческом праве и «преднамеренной, злонамеренной и вводящей в заблуждение» редактуре его речей 6 января 2021 года, в день, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия.

Руководство ВВС пока официально не комментировало факт подачи иска.

В ноябре ВВС извинилась перед Трампом за монтаж его высказываний, но отклонила его требование о компенсации, заявив, что не видит оснований для заявлений о клевете.

О намерении подать иск Трамп заявил в начале ноября.

— Я думаю, надо мне это сделать. Они сжульничали. Они изменили слова, которые я говорил, — сказал Трамп журналистам. Затем он направил корпорации письмо с угрозой судебного иска.

Отмечается, что скандал вокруг монтажа слов Трампа разразился после того, как британская газета Telegraph опубликовала служебную записку Майкла Прескотта, бывшего независимого советника комитета ВВС по редакционным стандартам. В ней Прескотт обратил внимание руководства ВВС на то, что в одной из флагманских программ корпорации Panorama речь Дональда Трампа была смонтирована таким образом, что смысл его слов оказался искаженным.

Ранее сообщалось, что президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи. Тогда Трамп угрожает BBC иском на 1 млрд долларов.