РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп подал иск к ВВС на $5 млрд

    Президент США обвиняет Британскую вещательную корпорацию в клевете, которая выразилась, как он считает, в монтаже фраз из его выступления 6 января 2021 года в документальном фильме программы «Панорама», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    ВВС
    Фото: Flickr / Tim Loudon

    Трамп требует с Британской вещательной корпорации пять миллиардов долларов.

    В иске, поданном 15 декабря в суд в американском штате Флорида, адвокаты Трампа обвиняют ВВС в нарушении законов о коммерческом праве и «преднамеренной, злонамеренной и вводящей в заблуждение» редактуре его речей 6 января 2021 года, в день, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия.

    Руководство ВВС пока официально не комментировало факт подачи иска. 

    В ноябре ВВС извинилась перед Трампом за монтаж его высказываний, но отклонила его требование о компенсации, заявив, что не видит оснований для заявлений о клевете.

    О намерении подать иск Трамп заявил в начале ноября.

    — Я думаю, надо мне это сделать. Они сжульничали. Они изменили слова, которые я говорил, — сказал Трамп журналистам. Затем он направил корпорации письмо с угрозой судебного иска.

    Отмечается, что скандал вокруг монтажа слов Трампа разразился после того, как британская газета Telegraph опубликовала служебную записку Майкла Прескотта, бывшего независимого советника комитета ВВС по редакционным стандартам. В ней Прескотт обратил внимание руководства ВВС на то, что в одной из флагманских программ корпорации Panorama речь Дональда Трампа была смонтирована таким образом, что смысл его слов оказался искаженным.

    Ранее сообщалось, что президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи. Тогда Трамп угрожает BBC иском на 1 млрд долларов.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают