Трамп угрожает BBC иском на 1 млрд долларов

В письме адвоката президента Алехандро Брито содержалось требование полностью отозвать документальный фильм, принести извинения и выплатить «надлежащую компенсацию президенту Трампу за причиненный ущерб».

Если эти требования не будут выполнены, то «у президента Трампа не останется иного выбора, кроме как отстаивать свои законные и справедливые права, в том числе путем подачи судебного иска о возмещении ущерба в размере не менее одного миллиарда долларов.

Иск будет подан, если BBC не примет меры до 17:00 часов по восточному времени в эту пятницу.

Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?» был показан перед президентскими выборами в прошлом году и уже удален из онлайн-плеера BBC.

— Мы признаем, что из-за того, как была отредактирована речь, создалось впечатление прямого призыва к насильственным действиям. BBC хотела бы извиниться за эту ошибку, — заявил председатель BBC Самир Шах в отдельном письме. Глава Совета Би-би-си извинился перед парламентом

Шах также извинился перед парламентом за «ошибку в суждении» в отношении отредактированной речи Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи.