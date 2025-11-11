РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:04, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трамп угрожает BBC иском на 1 млрд долларов

    Президент США пригрозил подать в суд на BBC с требованием выплатить ему «надлежащую компенсацию» за документальный фильм, в котором, по словам его адвоката, были внесены «злонамеренные, уничижительные» правки в речь Дональда Трампа 6 января 2021 года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Фото: thesun.co.uk

    В письме адвоката президента Алехандро Брито содержалось требование полностью отозвать документальный фильм, принести извинения и выплатить «надлежащую компенсацию президенту Трампу за причиненный ущерб».

    Если эти требования не будут выполнены, то «у президента Трампа не останется иного выбора, кроме как отстаивать свои законные и справедливые права, в том числе путем подачи судебного иска о возмещении ущерба в размере не менее одного миллиарда долларов.

    Иск будет подан, если BBC не примет меры до 17:00 часов по восточному времени в эту пятницу.

    Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?» был показан перед президентскими выборами в прошлом году и уже удален из онлайн-плеера BBC.

    — Мы признаем, что из-за того, как была отредактирована речь, создалось впечатление прямого призыва к насильственным действиям. BBC хотела бы извиниться за эту ошибку, — заявил председатель BBC Самир Шах в отдельном письме. Глава Совета Би-би-си извинился перед парламентом

    Шах также извинился перед парламентом за «ошибку в суждении» в отношении отредактированной речи Дональда Трампа.

    Ранее сообщалось, что президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи.

     

