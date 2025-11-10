Президент США обвинил журналистов BBC в фальсификации его речи
Дональд Трамп обвинил журналистов британской вещательной корпорации BBC в попытке повлиять на исход выборов главы государства, которые состоялись в США в 2024 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
«Ключевые лица в BBC, включая босса Тим Дэйви, увольняются/уволены, поскольку их поймали на фальсификации моей очень хорошей (идеальной!) речи относительно 6 января, — написал он в Truth Social. — Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных „журналистов“. Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии», — написал Трамп.
Дэйви ранее заявил об уходе с поста генерального директора BBC на фоне скандала с фальсификацией выступления Трампа, которое касалось штурма Капитолия 6 января 2021 года. Также со своей должности ушла руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.
По данным The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую BBC выпустила в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее обвинила BBC в дезинформации.
Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.
