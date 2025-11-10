По $2 тысячи: Трамп пообещал выплатить американцам «дивиденды» от пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти намерены распределить среди граждан «дивиденды» в размере не менее $2 тысяч на человека.

По его словам, исключение составят лишь люди с высокими доходами. В публикации в соцсети Truth Social американский лидер отметил, что введенные Вашингтоном пошлины на продукцию из других стран принесли государству триллионы долларов.

— Мы получаем триллионы долларов и вскоре начнем выплачивать наш огромный долг — $37 трлн, — написал он.

Трамп не уточнил деталей реализации этой инициативы.

Ранее, в августе, Минфин США сообщил, что государственный долг страны впервые превысил отметку в $37 трлн. В октябре Международный валютный фонд оценил, что при сохранении текущей бюджетной политики к 2030 году долг достигнет 143,4% ВВП. В этом году показатель составит около 125% ВВП.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.

В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

