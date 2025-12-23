РУ
    Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву

    Президент США направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом. Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает агентство Kazinform. 

    Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву
    Фото: Telegram канал Руслана Желдибая

    В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.

    Американский лидер передал теплые личные пожелания Президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

    Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву
    Фото: Telegram канал Руслана Желдибая

    Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

    Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву
    Фото: Telegram канал Руслана Желдибая

    Ранее сообщалось, что новый посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Трампу.

    Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву
    Фото: Telegram канал Руслана Желдибая
