Дональд Трамп направил подарки Касым-Жомарту Токаеву

В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре текущего года.

Американский лидер передал теплые личные пожелания Президенту Казахстана, подчеркнул свое уважение и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

Фото: Telegram канал Руслана Желдибая

Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом.

Фото: Telegram канал Руслана Желдибая

Ранее сообщалось, что новый посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Трампу.