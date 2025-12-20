РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:36, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новый посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Трампу

    В Белом доме состоялась торжественная церемония вручения Послом Республики Казахстан Магжаном Ильясовым верительных грамот Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Новый посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Трампу
    Фото: МИД РК

    Магжан Жанботаулы Ильясов был назначен назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Указом Главы государства 20 октября. Он сменил на этом посту Ержана Ашикбаева.

    Напомним, 7 ноября 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме. Лидеры приветствовали подписание в рамках визита Президента РК коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.

    Жанара Мухамедиярова
