09:36, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
Новый посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Трампу
В Белом доме состоялась торжественная церемония вручения Послом Республики Казахстан Магжаном Ильясовым верительных грамот Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
Магжан Жанботаулы Ильясов был назначен назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Указом Главы государства 20 октября. Он сменил на этом посту Ержана Ашикбаева.
Напомним, 7 ноября 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент США Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме. Лидеры приветствовали подписание в рамках визита Президента РК коммерческих соглашений между Казахстаном и Соединенными Штатами на сумму более 17 млрд долларов.