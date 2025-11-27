РУ
    Доминиканская Республика разрешила военным США использовать свою территорию

    Президент Доминиканской Республики дал разрешение вооруженным силам США на временное пребывание в определенных зонах в карибской стране, чтобы помочь Вашингтону в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Фото: itwasworthit.ca

    Лидер Доминиканской Республики Луис Абинадер сообщил, что Пентагон может использовать закрытые зоны на авиабазе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для дозаправки и транспортировки оборудования и технического персонала.

    Заявление было сделано в условиях проводимых Пентагоном военных ударов по судам, которые, по мнению американских военных, занимаются контрабандой наркотиков в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. С сентября военные США нанесли более 20 таких ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.

    Это первое крупное военное соглашение, заключенное администрацией Трампа с Доминиканской Республикой. Пока неясно, что получит карибское государство от этой сделки и как долго Пентагон сможет действовать в этих зонах ограниченного доступа.

