Доминиканская Республика разрешила военным США использовать свою территорию
Президент Доминиканской Республики дал разрешение вооруженным силам США на временное пребывание в определенных зонах в карибской стране, чтобы помочь Вашингтону в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.
Лидер Доминиканской Республики Луис Абинадер сообщил, что Пентагон может использовать закрытые зоны на авиабазе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для дозаправки и транспортировки оборудования и технического персонала.
Заявление было сделано в условиях проводимых Пентагоном военных ударов по судам, которые, по мнению американских военных, занимаются контрабандой наркотиков в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. С сентября военные США нанесли более 20 таких ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.
Это первое крупное военное соглашение, заключенное администрацией Трампа с Доминиканской Республикой. Пока неясно, что получит карибское государство от этой сделки и как долго Пентагон сможет действовать в этих зонах ограниченного доступа.
