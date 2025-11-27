Доминиканская Республика разрешила военным США использовать свою территорию

Лидер Доминиканской Республики Луис Абинадер сообщил, что Пентагон может использовать закрытые зоны на авиабазе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас для дозаправки и транспортировки оборудования и технического персонала.

Заявление было сделано в условиях проводимых Пентагоном военных ударов по судам, которые, по мнению американских военных, занимаются контрабандой наркотиков в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. С сентября военные США нанесли более 20 таких ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 83 человека.

Это первое крупное военное соглашение, заключенное администрацией Трампа с Доминиканской Республикой. Пока неясно, что получит карибское государство от этой сделки и как долго Пентагон сможет действовать в этих зонах ограниченного доступа.

Ранее сообщалось, что США считают президента Венесуэлы лидером террористической организации.

Мы также писали, что авианосная ударная группа США прибыла в Карибское море.

О том, что такое карибский кризис и что ждет Венесуэлу, читайте здесь.