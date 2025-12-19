РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 19 Декабрь 2025

    Дом культуры на 200 мест открылся в Туркестанской области

    В населенном пункте Ынталы Мактааральского района прошла торжественная церемония открытия нового здания Дома культуры на 200 мест и библиотеки. В мероприятии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил жителей села, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат Туркестанской области

    — Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Мировое сообщество узнает Казахстан через наше искусство и культуру». Поэтому поддержка сферы культуры имеет огромное значение. На встрече с жителями Мактаарала 13 марта было поднято несколько важных вопросов. Вы предложили завершить строительство двух Домов культуры, которое было приостановлено из-за неполного выделения средств. Это объекты в сельских округах Нурлыбаева и Достык. Я взял данные объекты под личный контроль, мы обеспечили полное выделение необходимых средств. В результате сегодня эти учреждения передаются на благо населения. Кроме того, ведется капитальный ремонт Дома культуры в сельском округе Калыбекова. Также по просьбе жителей, озвученной на встрече, были выделены бюджетные средства и полностью реализован проект реконструкции центрального парка в поселке Мырзакент. Работа по развитию сел и региона будет продолжена, — сказал Нуралхан Кушеров.

    Фото: акимат Туркестанской области

    Строительство Дома культуры вело ТОО «Нүрі-Л-Жетісай». Работы начались в мае 2024 года. Общая площадь участка — 1 гектар, площадь здания — 1 273 кв. метра. Конкурсная стоимость объекта — 794 002,7 тыс. тенге. Создано более 70 новых постоянных рабочих мест.

    Фото: акимат Туркестанской области

    В новом здании созданы все условия для проведения концертов, культурных мероприятий и работы творческих кружков различных направлений. Также в здании открыта современная библиотека и предусмотрены места для спортивных секций.

    Фото: акимат Туркестанской области

    На сегодня в районе функционируют 10 учреждений культуры. В них молодежь и школьники совершенствуют свое мастерство в таких направлениях, как танцы, игра на домбре, декоративно-прикладное искусство, эстрада и других.

    Фото: акимат Туркестанской области
