    10:29, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Для семьи Шерзата Болата построили новый дом

    Семья Шерзата Болата заселилась в новый дом спустя год после трагических событий в Талгаре. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны по резонансному делу Мейирман Шекеев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для семьи Шерзата Болата построили новый дом
    Кадр из видео

    – От имени семьи Каржаубаевых и от себя лично выражаю искреннюю благодарность всем, кто переживал за это дело и от всего сердца желал добра. Слава Богу, благодаря щедрости наших братьев Аскара и Асхата, поддержке и вниманию акимата Алматинской области, а также молитвам простых людей, нам удалось подарить семье Каржаубаевых радость и надежду. Пусть наш народ всегда остается единым, – поделился новостью в социальных сетях адвокат.

    Ранее адвокат семьи рассказывал, что семье Шерзата Болата строят новый дом. По его словам, строительство дома профинансировал меценат, который не желает афишировать себя.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

    Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района загорелся дом семьи Шерзата Болата. Прокуратура сообщила, что расследование по факту поджога дома отца Шерзата временно приостановлено.

    9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

    5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

